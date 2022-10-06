網路數據：蔡其昌聲量多逾1倍　夏立言害盧秀燕被貼負面標籤

▲民進黨台中市長參選人蔡其昌（左）、台中市長盧秀燕（右）。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉倒數不到兩個月，民進黨行動中常會5日移師台中舉行，身兼黨主席的總統蔡英文為台中市長參選人蔡其昌站台輔選，引發外界關注。臉書粉絲專頁「今天有數嗎」6日公布最新網路數據調查顯示，蔡其昌在最近8週內的單篇社群聲量表現幾乎是盧秀燕的兩倍，且根據文字雲調查，蔡成功將「行動派」口號貼到自己身上，但盧秀燕卻因「台中狼師案」及「夏立言訪中」被貼負面標籤。

蔡其昌昨天批評國民黨籍的台中市長盧秀燕，任內4年怠惰、不認真，導致台中無法擺脫嘲笑治安「慶記之都」的惡名，對於狼師和虐童案也沒辦法拿出有效的解決方法，而台中的大建設停頓，縣市媒體評比跌落至第17名，「這讓台中人很丟臉、很羞愧」。

「今天有數嗎」透過搜尋引擎QSearch，針對全台約90萬個Facebook粉絲頁貼文進行調查，結果發現，自8月1日至9月25日間，蔡其昌總體社群聲量高達25萬1131，反觀盧秀燕僅19萬7275；而盧秀燕經常發布各種市政資訊，發文量2878 篇，幾乎是蔡其昌1838篇的1.5倍，但從平均聲量來看，蔡其昌反而以每篇137勝過盧秀燕的每篇68，整整是盧的2倍。

此外，網路數據顯示，在最近8個星期的聲量統計中，蔡其昌幾乎是每週的聲量都勝過盧秀燕，僅僅在9月5日至9月11日這週略輸給盧秀燕，但細究台中當週的新聞議題，正是引發全國關注的「台中狼師案」，該案件也引來不少對於盧市府的批評；另由文字雲調查觀察，盧秀燕的文字雲出現各種負面標籤、未有市政亮點的相關詞彙。

「今天有數嗎」表示，從這數字來看，蔡其昌團隊更加進入選舉的節奏，排除掉背景值如「台中」、「市政府」、「市長」等關鍵字，盧秀燕身上最重要的兩個標籤，一個正是前述的「台中狼師案」，另一個則是國民黨副主席夏立言的「訪中」行程，因夏立言身兼台中市國際事務委員會委員以及市政顧問，而導致這把統獨敏感議題的火燒到盧秀燕身上，相較之下，蔡其昌成功打出的「行動派」口號則是成功貼到自己身上。

「今天有數嗎」分析，選舉已經進入最後8週，相較於4年前盧秀燕陣營跟著公投題目的「空污」追打執政黨的民進黨，這次選舉失去了這把博取聲量的神器後，竟無法以現任市長身份提出正面選戰主軸，恐令台中市民失望。

本次調查透過搜尋引擎QSearch進行調查，撈取貼文範圍包括8月1日至9月25日之間，全台約90萬個Facebook粉絲頁貼文，影響力分數（指網路聲量）計算方式為「分享乘以1」加「留言乘以0.1」加「按讚乘以0.1」，搜尋關鍵字為「蔡其昌」和「盧秀燕」。