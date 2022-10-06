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台灣媽「要求男子讓座」給小孩！惹火港人當場對嗆　港鐵吵架片曝

▲▼兩「台灣媽」稱怕小孩跌倒要求男子讓座起衝突。（圖／翻攝自影片）

▲兩「台灣媽」稱怕小孩跌倒要求男子讓座起衝突。（圖／翻攝自影片）

文／香港01

讓座問題在各地都常常引發爭議，今次地點是港鐵東鐵線列車車廂！網上今日（10月5日）下午瘋傳多段港鐵車廂內有人爭執的影片，據了解當時有2名媽媽帶同3名小孩上車，有人要求男乘客讓座予其同行小孩，惟男乘客沒有順應要求而觸發爭吵，情況相當激烈。事件導致港鐵列車要延遲開出，女乘客更一度出手疑似想搶在場拍攝乘客的手機，最終要報警處理。

片段引來網民熱議，一面倒批評涉事女乘客行為，直斥「憑什麼要讓座？」、「好聲好氣都可能考慮下，但不能逼人讓啊，想舒服就去搭計程車」、「重點是沒禮貌！」。涉事媽媽事後亦有在社交媒體上澄清，表示自己是「台灣媽媽」，稱「或許香港博愛座的定義不同」，但過程中沒有勉強任何人讓座。根據港鐵附例，如對其他乘客造成滋擾，可罰款5000港元（約新台幣2萬元）。

港鐵回覆《香港01》查詢時表示，今午約12時53分，1架東鐵綫列車由大埔墟站駛往大學站途中，有乘客按下緊急掣，向車長表示車廂内有乘客爭執，車長隨即通知車務控制中心。車務控制中心安排職員在大學站上車了解情況，並報警求助。

港鐵指職員上車後一直嘗試調停相關乘客，警方其後亦有在車上及車站作出處理，相關乘客停止爭執後離開車站。港鐵呼籲乘客乘車時互相禮讓，一同維持友善的乘車環境。

有網民在Facebook群組「大埔TAI PO」發布4段影片，指「麻煩大家評評理，點解細佬仔（細路仔，即小朋友）坐火車一定要讓坐，而自己不去坐計程車呢。細佬仔一定要坐，儍的嗎？」

從影片見到，2名分別穿紫色外套及黃色背心的女乘客，正與坐在椅子上穿恤衫西褲的男乘客爭執。有男聲說：「你說妳的女兒站著會跌倒，像不倒翁那樣嗎？」女乘客則不滿有其他乘客用手機拍攝到其小朋友模樣，「你連小朋友都拍？」、「拍什麼細路仔？」，其中穿黃色背心、操普通話的女乘客出手疑似想搶拍攝者手機，邊罵「憑什麼拍我小孩？」，又強調自己不是「大陸人」。

雙方爭執期間，列車到站後一度延遲開車，令其他乘客鼓譟，「幹嘛還不開車？時間到了啊！」，並見到有港鐵職員到場了解。

最後一段片則見到列車已恢復行駛，2名女乘客則叮囑拍攝者「慢慢拍」，「慢慢拍囉，我真的好失望」。被問到為何要人讓座給其小朋友，紫色女稱「小孩和老人家都一定要坐」，並用手機反拍攝。鏡外有女聲問：「如果小朋友個個都一定要坐，你要不要搭火車啊？搭計程車啦！」，紫衣女則回應「怕小朋友跌倒，是不是該先坐？」，重複「小朋友和老人家有優先座，優！先！座！那是給老人家坐的，不是給你坐的」。之後聽到有女聲責備「妳看一下車內有沒有人像你這樣？」、「教壞小孩」，另有男聲揶揄「又要窮又要做老闆啊嘛」。

▲▼兩「台灣媽」稱怕小孩跌倒要求男子讓座起衝突。（圖／翻攝自影片）

上載片段的網民向《香港01》表示，她今日（10月5日）中午12時35分左右乘坐東鐵線往金鐘方向列車，上車時已見到紫衣女正責罵穿恤衫西褲的男乘客，「指責他不讓座給小朋友」。她指出，恤衫男乘坐的不是關愛座，「論情論理，讓不讓座是人家的自由意願」，惟對方「一路鬧，一路鬧，我都覺得好過分」，於是用手機拍下情況。

拍攝者又說，之後穿黃色背心的女子說不應該拍小朋友，「於是下意識想衝過來，似乎想襲擊我那樣」，而當時有人按掣通知車長，列車駛到大學站時亦有1名港鐵職員上車勸這2位女士下車，「但當時一直沒有人下車」。惟該職員無法控制場面，要求增援，「又多3名職員湊熱鬧」。拍攝者續指，下車後她們被帶到控制室，亦有人報警處理，但沒人提出起訴，當時她向警察說如有人提出起訴，可提供片段作證據。

片段引來網民熱議，一面倒批評涉事女乘客行為無理，「不可以覺得自己有小朋友就一定要讓位」、「優先座真不關小朋友事」、「大人給全票，小朋友給半票，憑什麼要讓你？」、「你有需要坐，我都有需要」、「讓給你是人情，不讓是也合理」、「好聲好氣都可能考慮下，但不能逼人讓囉，想舒服可以去搭計程車」、「讓就人情不讓也合理，一定要坐就去搭計程車」、「小朋友一定要讓？建議她們坐私家車」。

也網民認為，「怎樣都好，吵架歸吵架，不要嚇壞小朋友，不要在小朋友面前做壞榜樣」。

至傍晚，Facebook專頁「屯門友」發帖聲稱是代片中的「台灣媽媽」澄清，指她們是「台灣嫁來的台灣媽媽，老公都是香港人」，沒有理由受到這樣對待，而且這件事情已造成在香港的台灣人強烈不滿，「真心不希望因為誤會而造成台港之間的隔閡」。

專頁又引述「台灣媽媽群組」資訊，稱當時「台灣媽媽」先用英文禮貌詢問了「博愛座（關愛座）」的人是否願意讓座，「對方也願意了」，於是小孩詢問媽媽「博愛座」的事，「台灣媽媽」則教孩子老弱婦孺定義，但「旁邊跟讓座無關的香港人聽到媽媽用國語教孩子要讓座給小孩，就很不爽的指著媽媽說為什麼一定要讓小孩，然後開始拍媽媽拍小孩」，稱「請同理一個做父母的心情，你對我怎樣我沒有關係，但你為什麼要拍我的孩子！？於是才有後面這件吵架的事」。

「台灣媽媽」續說，「或許香港博愛座的定義不同」，沒有勉強任何人讓座，而且她只是在跟自己孩子說話，卻被別人轉身教育，反問：「如果是你，有什麼感覺？」

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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