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宜花東出遊熱點！訂房逾6成　國慶連假前一日「國5恐連塞15小時」

▲國5北上路段，今（14日）上午2起車禍，一度回堵4公里。（示意圖／記者游芳男攝）

▲國慶連假國5將出現大量出遊車潮。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

國慶連假週六(10/8)開跑，明天將出現首波返鄉出遊車潮，根據統計，宜花東國慶連假平均訂房率達6成以上，預估國5將湧現出遊車潮，明天連假前一日南下車潮恐連塞15小時，要午夜才紓解。

依據觀光局統計，國慶連假期間宜花東地區平均訂房率達6成以上，預估國5尖峰時段將湧現旅遊車潮。

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高公局預測，國慶連假疏運自10/7到10/10等4天疏運期國道共有32個易塞路段，例如國5南向南港系統至頭城路段，國慶日連假前一日(10/7)上午9時起即開始有車多壅塞情形，恐持續至深夜24時。另連假首日(10/8)上午5時起將出現車多至下午16時始紓解。

高公局表示，往國5南向用路人，建議連假首日5時前或17時後出發，若仍必需在上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8點過後再出發。

因應連假尖峰時段可能湧現大量車潮，高公局規劃於國1平鎮系統、埔鹽系統、虎尾、國3西濱及國5石碇、坪林入口匝道採時段性分日分向封閉措施。

根據氣象局預報，國慶日連假受東北季風影響，桃園以北及東北部天氣稍涼，有局部短暫陣雨，連假前1日及第1日宜花地區易有豪大雨，高公局提醒行車小心。

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