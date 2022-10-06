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捧場姚文智電影「流麻溝十五號」　陳時中：有民主真諦才有選舉成功

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中6日下午前往西門觀看電影「流麻溝十五號」，該劇由前立委姚文智擔任出品人，講述白色恐怖下女性政治受難者的故事，同時也是姚退出政壇後的首部作品。陳時中會後受訪坦言，台灣的民主從不廉價，期盼就算無法做民主的建設者，也不要當破壞者，「有民主的真諦，才會有選舉的成功」。

▲▼民進黨台北市長參選人陳時中6日下午前往西門觀看電影「流麻溝十五號」，該劇由前立委姚文智擔任出品人 管碧玲。（圖／記者呂晏慈攝）

▲陳時中在姚文智、管碧玲等人陪同下接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

陳時中今天下午觀影後受訪說，這是一部非常感人的電影，剛剛還考慮要不要跟記者對話，因為怕忍不住就流下淚來，這部電影講述著民主的過程，台灣的民主從來都不廉價，大家的努力才有今天，「今天我們正在面臨一場民主的選舉，希望大家對於民主，如果沒有辦法做建設者，也不要做破壞者」，因為台灣的民主是踏過許多血淚才得到的。

此外，對於今天上午拋出「抗共保台」立場，陳時中解釋，「抗共保台」是指抗共產黨、保台灣，這是一個層次的問題，今天這部電影裡面探討的是民主的價值、民主的由來，以及台灣在追求民主過程中，經過前後多少人的血淚，這些血淚長期以來被避而不談，今天透過這部電影，有人把它拍出來，為他感到驕傲，將可讓更多人了解、探討這個問題，對於台灣民主深化會很有幫助。

姚文智也分享，這部電影對他來說是一個使命，30多年來早就該拍的系列電影的第一部，期盼這部電影也能跟陳時中一樣，雙雙當選。

▲▼民進黨台北市長參選人陳時中6日下午前往西門觀看電影「流麻溝十五號」，該劇由前立委姚文智擔任出品人 管碧玲。（圖／記者呂晏慈攝）

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