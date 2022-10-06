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中壢運動中心淹水案遭綠營質疑捕風捉影！　張善政：根本逃避問題

▲綠營質疑中壢國民運動中心淹水問題是藍營捕風捉影，張善政今（6）日受訪時表示，我覺得他們就是永遠在逃避問題，市議員不會無的放矢。（圖／張善政競辦提供）

▲綠營質疑中壢國民運動中心淹水問題是藍營捕風捉影，張善政今（6）日受訪時表示，我覺得他們就是永遠在逃避問題，市議員不會無的放矢。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

藍營最近對桃園八德、蘆竹國民運動中心工程品質提出質疑，昨天有市議員參選人指出連中壢國民運動中心出現淹水問題，遭綠營質疑是捕風捉影隨便攻擊；對此，國民黨桃園市長參選人張善政今(6)日表示：「我覺得他們（指綠營）永遠在逃避問題，市議員提出來的事情，他們應該舉證說問題到底在哪裡，不是說沒有這回事？我認為，市議員不會無的放矢。」

張善政表示：「針對中壢國民運動中心淹水狀況，綠營質疑是捕風捉影，我覺得他們永遠在逃避問題，市議員提出來的問題，他們應該舉證到底問題在哪裡？不是說沒有這回事，我認為市議員怎麼會無的放矢呢？」

藍營各參選人最近持續追擊運動中心問題，綠營則說，只看見小問題。張善政認為，對於我們桃園市民可能造成受傷的事情，絕對不是小問題，何況魔鬼藏在細節裡，怎麼樣才算是大問題？等房子垮了才算大問題嗎？我覺得不可以用這種心態面對這些問題。

張善政強調，很多人都在現場看過，而且有影片出來了，我覺得他們是在迴避問題。

▲張善政今（6）日公布原住民政策，希望為原住民朋友提供更好與完善的照顧政策。（圖／張善政競辦提供）

▲張善政今（6）日公布原住民政策，希望為原住民朋友提供更好與完善的照顧政策。（圖／張善政競辦提供）

此外，今天提出原住民族政策部分，張善政強調：「第一，會去把市政府資源結合，去募集的業界資源，照顧原住民在偏鄉教育資源。第二，原住民有非常傑出運動、好音樂的天份，我們會建立運動與音樂的人才培訓中心，把他們專長好好的發揮出來，我舉這兩個例子給感覺一下，我們的內涵是非常非常的可期待的；至於原住民朋友條例部分，這幾年實行的效果，有沒有什麼需要檢討改進的，我們都會去虛心的改進與接受。」

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