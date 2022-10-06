是否將邀站台？　陳時中曝與姚文智好交情：自然就好了

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中6日下午前往西門觀看電影「流麻溝十五號」，該劇由前立委姚文智擔任出品人，講述白色恐怖下女性政治受難者的故事，同時也是姚退出政壇後的首部作品。陳時中會後受訪回憶，2005年擔任衛生署副署長時，姚文智時任新聞局長，兩人的座位就在隔壁；至於未來是否邀他站台？陳笑說，「我跟姚文智自然就好了」。

▲陳時中在姚文智、管碧玲等人陪同下接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

陳時中今天下午觀影後受訪說，這部電影講述著民主的過程，台灣的民主從來都不廉價，大家的努力才有今天，「今天我們正在面臨一場民主的選舉，希望大家對於民主，如果沒有辦法做建設者，也不要做破壞者」，因為台灣的民主是踏過許多血淚才得到的。

姚文智也分享，這部電影對他來說是一個使命，30多年來早就該拍的系列電影的第一部，期盼這部電影也能跟陳時中一樣，雙雙當選。

另對於陳時中曾向姚文智請益哪些市政議題？陳時中說，他最早請教相關市政的老師就是姚文智，「（姚）跟我非常好！以前我們在行政院的時候，那時候他在新聞局，我在衛生署，我們都坐旁邊」；姚文智幫腔說，「他都坐（我）隔壁」，陳時中提出的政見及競選策略都非常好，重點就是說，希望大家支持好的政策和理想，能夠當選，就像這部電影一樣。

姚文智還說，這部電影對他來說是一個使命，30多年來早就該拍的系列電影的第一部，期盼這部電影也能跟陳時中一樣，雙雙當選。

媒體追問，未來是否考慮替陳時中站台？姚文智說，「阿中有任何需要，隨時吩咐」；陳時中則笑說，「我跟姚文智自然就好了」，他看完電影真的很感動，因為這個議題早就該被這樣被討論了，現在開始還不晚，可以繼續做這件事情，「有民主的真諦，才會有選舉的成功」。