幕後／柯文哲聲量漲卻蓋過黃珊珊　調整路線「兩人同框轉當綠葉」

▲柯文哲、黃珊珊。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

面對藍白猛攻防疫問題，民進黨台北市長參選人陳時中選擇將砲火放在「第4參選人」台北市長柯文哲身上，而柯文哲也總是不甘示弱回擊，卻變相造成無黨籍台北市長參選人黃珊珊聲量遭淡化。民眾黨內人士憂心，柯文哲希望多與黃珊珊連結，藉此拉抬對方聲量，但同台卻反成明顯對照組，近期柯文哲已有自我察覺，未來同框時減少反客為主的機會，盡量襯托黃珊珊。

九合一選戰進入白熱化，藍綠白三人民調不斷出現拉鋸，據了解，自黃珊珊8月底辭職宣布參選後，少了市政行程的曝光度，加上9月媒體人周玉蔻事件，聲量略為下跌；但相較之下，柯文哲因與周玉蔻唇槍舌劍，你來我往，加上陳時中的猛攻，討論熱度不減反增、反而蓋過黃珊珊。

民眾黨內人士分析，柯文哲當然希望讓兩人連結更緊密，希望藉由自己的「砲火四射」將聲量投射至黃珊珊身上，結果就是導致兩人同台時變成「對照組」，因為黃珊珊本身就不是「砲手」型參選人，比較喜歡講政策，但在選舉上不見得吃香，又碰到常對時事激烈回應的柯文哲，造就黃珊珊在此戰局中被邊緣化。

黨內人士提及，柯文哲、黃珊珊兩個人同場時，受到柯文哲的影響，多少可以帶動黃珊珊聲量，可是當黃珊珊開始講起政策時，大家不見得會關注，陷入怕柯文哲蓋過黃珊珊話題、若不處理又平白被邊緣化的困境。

近柯人士指出，以先前柯文哲、黃珊珊接受網路節目訪問時為例，儘管柯文哲不是該節目的主要受訪者，但聽到黃珊珊回答沒有一針見血時，就會想要補充幾句話，包括從重陽敬老金議題突然變成批評陳時中「去死吧」等言論，一講話就直接蓋過黃珊珊風采，佔據所有版面，最後得靠黃珊珊再將話題主導回市政議題上，然而此時外界焦點已擺在柯文哲身上。

據了解，該場網路節目結束後，面對自己的新聞蓋過黃珊珊，柯文哲已有自我察覺，並且表達認同，未來兩人同框時會盡量減少自己的篇幅。

儘管柯文哲的尖銳言論使黃珊珊受到波及，甚至是被邊緣化，但近柯人士認為，柯黃關係也無法切太開，而柯文哲不是完全負面的人，他對時事的評論仍有一定吸引民眾關注的亮點，並非百分之百對黃珊珊沒有加分，評估應該還是利大於弊。