肯德基連假3天下殺6折！爽吃三大人氣炸雞蛋撻　還有+1元多1件

▲肯德基再度推出連假下殺優惠。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

為迎接國慶連假，肯德基將於10/8-10/10限時3天推出「連假歡聚好時雞」優惠，三大明星套餐「青花椒雙拼歡聚餐」、「柚香柚甜雙拼歡聚餐」、「咔啦連假歡聚餐」首次聯合限時下殺6折起，一次爽吃炸雞和蛋撻，同場加碼預訂快取「+1元多1件」可吃1塊咔啦脆雞或4塊上校雞塊。

▲「青花椒雙拼歡聚餐」原價$752，優惠價$499元。（圖／業者提供）

肯德基「連假歡聚好時雞」共推出三款人氣夯品優惠，其中「青花椒雙拼歡聚餐」內含結合香麻帶勁跟酥脆爽感的青花椒香麻脆雞x3 +咔啦脆雞x3+4塊上校雞塊x1+香酥脆薯(中)x2+原味蛋撻禮盒x1，原價$752，優惠價$499，等於省下253元！

▲「柚香柚甜雙拼歡聚餐」還搭配雙色QQ球。（圖／業者提供）

「柚香柚甜雙拼歡聚餐」則有柚香柚甜咔啦脆雞x3+咔啦脆雞x3+香酥脆薯(中)x1+雙色轉轉QQ球x1+原味蛋撻禮盒x1，原價$722，特價$469元。另有鐵粉最愛經典口味「咔啦連假歡聚餐」，內含原味咔啦脆雞x6+原味蛋撻x6+百事可樂(瓶)x1，原價$652，特價$429元。

▲鐵粉最愛經典口味「咔啦連假歡聚餐」。（圖／業者提供）

此次集結三大炸雞人氣爆款，可大口爽嗑酥脆多汁的人氣炸雞，還有一整盒最受歡迎的163層酥脆撻皮香濃原味蛋撻，在10/8(六)~10/10(一)限時3天開賣；而此優惠外送服務同樣適用，滿$350還享免運，預定快取還可享有「+1元多1件」優惠，可任選「咔啦脆雞」或「4塊上校雞塊」。

另外，人氣速食品牌麥當勞也在10/10推出「雙十節專屬任務」，只要花10積分，完成專屬遊戲任務就有機會獲得「8大品項買1送1」券，包括大薯、4塊麥克雞塊、勁辣雞腿堡、勁辣香雞翅、酥嫩雞翅、單點冰炫風OREO口味、豬肉滿福堡、現烤焙果等，抽到就送「買1送1」優惠券；10/7日~10/20再加碼於有販售肉桂捲之門市祭出「McCafe肉桂捲買2送1」。

▲麥當勞雙十節祭出活動，「8大品項買1送1」。（圖／業者提供）

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