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摩斯咖啡全台「買1送1」！高鐵嘉義店獨家開賣「阿里山咖啡」

▲▼摩斯咖啡買一送一。（圖／業者提供）

▲10/1國際咖啡日當天，大杯摩斯咖啡「買1送1」。（示意圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接10/1國際咖啡日，摩斯漢堡也祭出大杯摩斯咖啡「買1送1」活動。此外今年國慶煙火在嘉義故宮施放，因此當天開始，摩斯高鐵嘉義店也獨家推出「阿里山卓武精品咖啡」，全台門市也同步上市「椪糖雲朵拿鐵咖啡」等新品。

▲▼摩斯漢堡10月優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯咖啡「買1送1」，10/2-10/7 更續推「大杯摩斯咖啡第2杯半價」。（圖／業者提供）

摩斯漢堡慶祝國際咖啡日，10/1當天推出大杯摩斯咖啡「買1送1」，平均一杯只要30元，而10/2-10/7 更續推「大杯摩斯咖啡第2杯半價」優惠，讓消費者繼續提神醒腦。

另MOS Order App「安心取溫馨送」也祭出國慶優惠，10/1-10/15「摩斯咖啡買10送10」一組原價1000元，優惠價500元；10/10-10/31則推「經典蛋堡及大杯冰紅茶」兩組，原價140元，優惠價110元。

▲▼摩斯漢堡10月優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯10月起在高鐵嘉義店獨家推出「阿里山卓武精品咖啡」。（圖／業者提供）

而配合今年的國慶煙火在嘉義故宮施放，預期將有大量旅客路經嘉義高鐵站，為了讓旅客能有機會品嘗當地知名且風味獨特的「阿里山咖啡」，摩斯積極回應嘉義縣政府的建議，特別從10/1起在高鐵嘉義店獨家推出「阿里山卓武精品咖啡」，從種植管理、採豆、炒豆皆精挑細選，入口帶有明亮清爽柑橘與莓果酸甜香氣，柔美酸感夾帶豐富洛神及茶香，售價150元。

除了高鐵嘉義店獨家販售「阿里山卓武精品咖啡」，全台門市也同步上市「椪糖雲朵拿鐵咖啡」，售價80元，採用摩斯澳式精選咖啡豆研磨出的醇香拿鐵咖啡為基底，以蔗香風味十足的椪糖妝點，帶出濃濃花生與堅果的香氣，與摩斯拿鐵咖啡融合，入口香甜滑順、微甜而不膩。

摩斯10月起也推出多款新品，包括「蕃茄黃金蝦堡」、「摘鮮綠炸蝦堡」；早餐還有「黃金蝦三明治」，以法式吐司為原型改良，用新鮮萵苣、雞蛋沙拉及金黃酥脆的鮮蝦內餡夾入吐司，售價50元；人氣早餐「咖哩豬排堡」也強勢回歸。

▲▼摩斯漢堡10月優惠。（圖／業者提供）

▲10/3~10/16，摩斯全台門市推出「雙十百元購」活動。（圖／業者提供）

另10/3~10/16，摩斯全台門市推出「雙十百元購」活動，凡於活動期間來店消費4款指定餐點組合，即享100元優惠價，把輕鬆美味帶著走。同時整個10月推出「摩力萬聖節」活動，凡消費者穿著配戴「黑色、橘色」的衣服或裝飾，或唸出指定魔法密語「Trick or treat 不給升級就搗蛋」，即可以用45元小份黃金夯地瓜價格，免費升級成大份。

▲▼摩斯漢堡10月優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡萬聖節優惠。（圖／業者提供）

因應國際咖啡日及萬聖節，全聯OFF COFFEE也祭出期間限定創新飲品，即日起至10/27推出「OFF COFFEE 女王橘紅茶咖啡」，以現有的冰美式/拿鐵，搭配添加橘子工坊食用橘油的東爵紅茶包，增添清新紅茶香與淡淡的柑橘果香，打造女王專屬的風味調性。

消費者只要將茶包放入咖啡杯，再加入冰塊，等待咖啡沖泡完成，即可飲用，無痛升級免加價，活動期間內女王橘紅茶冰美式25元、冰拿鐵35元，自備飲料杯再省8元。搭配全聯電商「PXGo!全聯線上購」除了有天天自帶杯兌領咖啡折8元，9/30～10/5還推出分批取「買8送2」。

▲全聯OFF COFFEE推出期間限定創新飲品「女王橘紅茶咖啡」。（圖／業者提供）

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