全聯推出期間限定「紅茶咖啡」！萬聖節全台門市糖果免費送

▲全聯即日起至10/27 期間限定推出「OFF COFFEE 女王橘紅茶咖啡」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯福利中心為迎接萬聖節，網羅生鮮、咖哩、糖果、零食、甜點麵包等，祭出限定限量款以及相關優惠，此外OFF COFFEE也搭上節慶，即日起至10/27 期間限定推出「OFF COFFEE 女王橘紅茶咖啡」創新風味，無痛升級免加價；而萬聖節10/29在天母5間門市、10/31當天全台門市也將免費送糖果。

全聯表示，OFF COFFEE不只橘色杯身超搭萬聖節，9/30~10/27 也特別推出福利熊萬聖裝的可愛杯套，還有期間限定推出「OFF COFFEE 女王橘紅茶咖啡」創新飲品，以現有OFF COFFEE冰美式/拿鐵，搭配添加橘子工坊食用橘油的東爵紅茶包，增添清新紅茶香與淡淡的柑橘果香，打造女王專屬的風味調性。

消費者只要將茶包放入咖啡杯，再加入冰塊，等待咖啡沖泡完成，即可飲用，無痛升級免加價，活動期間內女王橘紅茶冰美式25元、冰拿鐵35元，自備飲料杯再省8元。搭配全聯電商「PXGo!全聯線上購」除了有天天自帶杯兌領折8元，9/30～10/5還推出分批取「買8送2」。

此外，全聯行之有年的萬聖果果節創意造型賽 也在9/30~10/31登場，今年參賽組別除了延續成人、兒童組別外，首度新增「不限年齡的寵物」參賽組別，讓毛小孩也能一同加入萬聖節變裝比賽，只要將創意造型以化妝、物件搭配等方式裝扮，並拍照上傳至活動網頁，就有機會獲得總獎金5萬元全聯禮券。

▲全聯今年萬聖節網羅生鮮、零食、麵包、甜點等，扮裝比賽還加入讓毛小孩參賽。（圖／業者提供）

而10/29全聯與天母商圈合作「天母搞什麼鬼14萬聖節嘉年華」，福利熊與水果探險隊將在天母登場，除了換上全新的萬聖節服裝，還會參加小小魔兵大遊行活動，在天母大葉高島屋前發送限量南瓜桶、萬聖節貼紙，並在天母運動公園進行舞台表演、快閃見面會活動。

此外10/29當天，小朋友只要穿著萬聖節裝扮，帶著福利熊與水果探險隊限量南瓜桶，到全聯天母5間門市，包括：天母天玉、士林士東、士林蘭雅、天母中山北、士林忠誠，就機會獲得「森永減糖牛奶糖-蜂蜜口味」或「易口舒無糖薄荷錠-沁甜西瓜口味」二擇一隨機提供，數量有限，送完為止。

10/31萬聖節當天在全台全聯門市，小朋友只要穿著萬聖節裝扮，大喊「不給糖就搗蛋」即可隨機獲得一份糖果，每家門市數量有限，贈完為止。

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