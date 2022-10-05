18歲以上可打！次世代疫苗下週二放寬　近780萬人搶200多萬劑疫苗

▲次世代疫苗下週二放寬18歲以上都可打。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

莫德納次世代疫苗下週二放寬至18歲以上全面開打。中央流行疫情指揮中心今日說明，18-49歲且符合追加劑接種資格民眾近780萬人，目前國內庫存次世代疫苗約280萬劑，指揮中心指揮官王必勝強調，後續會觀察打氣，如果相當踴躍會隨時進貨，確保疫苗充足。

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▲擴大納入18-49歲民眾接種次世代疫苗。（圖／指揮中心提供）

莫德納BA.1雙價疫苗先前兩階段已經開放到50歲以上民眾，指揮中心今（5）日公布，將從10月11日起擴大納入18-49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑，接種間隔為與最後一劑基礎劑/基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12週(84天)。

目前國內累積到貨4批莫德納次世代疫苗到貨299.9萬劑，累計至今日接種28.2萬人，剩餘271萬劑。指揮中心指揮官王必勝表示，新增第三階段對象符合資格約930萬人，當中有152萬人近期確診需暫時扣除，總計有近780萬人可於下週二起接種次世代疫苗。

發言人莊人祥表示，由於50歲以下族群還沒有開放接種第二追加劑（第四劑），本次符合次世代疫苗資格者大多數是接種完第三劑準備接種第四劑者（約808萬人），另有少部分屬於僅打完基礎劑（約121.8萬人）可以接種第三劑。

至於50歲以下想要打其他廠牌如Novavax等疫苗作為第四劑，莊人祥表示，目前還沒有開放接種，不過已請ACIP專家針對18~49歲接種其他疫苗進行意見提供。莊人祥說，指揮中心會盡量提供民眾多種選擇，但是意見蒐集需要時間，第四劑想打非次世代疫苗的人還要稍微等等。

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