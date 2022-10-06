大同大學設計作品成日本動物園門面　獲獎學生驚呼：超有成就感

▲大同大學工設系學生韓杰（左）、吳泓德設計的「動物遊行樂隊」，獲選為日本秋田市大森山動物園50周年慶裝置藝術。（圖／大同大學提供）

記者許敏溶／台北報導

大同大學工設系三年級學生韓杰、吳泓德設計的「動物遊行樂隊」，日前獲得日本秋田市大森山動物園青睞，做為50周年慶的裝置藝術，明年初將在園區門口亮相，大同大學表示，兩人得知作品獲選後又驚又喜，直呼「超有成就感」，希望邊境鬆綁之後，能到日本看自己作品，而由於版權關係，現在無法公布得獎作品，請外界見諒。

大同大學指出，兩人獲獎的背景，是大同設計學院、國際學院與秋田公立美術大學共同開設「跨院國際課程」，為秋田市大森山動物園設計「50周年紀念碑」以及裝置藝術，第一名作品再與日本、韓國的作品競爭。

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▲大同大學學生設計作品「動物遊行樂隊」，獲選為日本秋田市大森山動物園50周年慶裝置藝術。（圖／擷取自大森山動物園臉書）

而韓杰、吳泓德從大森山動物園，挑選水豚、狐獴、貓熊等受歡迎動物，韓杰說，水獺是兩個人私心最愛，覺得超可愛，兩人以幾何線條、積木風格打造形像，組成遊行樂隊，呈現充滿生命力的派對氣氛，最後在來自日本、韓國的比稿中，脫穎而出。

回想評審最終回，韓杰與吳泓德表示，兩人在線上等待結果，從第五名念到第二名，當時覺得沒戲唱了，沒想到竟然是第一名，在公布的那一刻感覺很驚喜，而想到自己設計的作品開始製作、即將展出，「心中很有成就感」，也期待未來邊境鬆綁後，能親自飛到日本親眼看看可愛的動物和自己的作品。

大同大學表示，原本只能有一組作品展出，但園方因為難以取捨，選擇台灣和韓國的作品並列，都將做成立體裝置，在明年50周年慶時候，在園區門口展出，而園方特地將韓杰和吳泓德的作品，規劃在後方有摩天輪相襯的位置，營造熱鬧的嘉年華氣氛，由於涉及版權問題，得獎作品目前仍不能公布，只能等明年展出時再曝光。

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