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不讓疫情阻隔交流　大同邀校友設計LINE貼圖「敲可愛！」

▲▼大同大學邀請校友設計LINE貼圖，使用者直呼「敲可愛！」。（圖／大同大學提供）

▲大同大學邀請校友設計LINE貼圖，使用者直呼「敲可愛！」。（圖／大同大學提供）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情大爆發，今（5日）單日確診超過3萬人，更有不少民眾因此居隔，全台更有22縣市、1792所園校停課，為了讓疫情影響而無法見面的朋友也能彼此關心，大同大學請來曾為星巴克等大廠設計產品的校友操刀設計LINE貼圖，希望透過貼圖問候語，讓線上交流更貼心，使用者也直呼「敲可愛！」。

本土疫情持續升溫，今天單日暴增超過3萬人確診再創單日新高紀錄，而根據教育部統計，截至昨天為止，本土生累計確診總數超過2.3萬人，同時也造成22縣市、1792所園校採取部分班級或全校暫停實體課程。

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▲▼大同大學邀請校友設計LINE貼圖，使用者直呼「敲可愛！」。（圖／大同大學提供）

▲大同大學邀請校友設計LINE貼圖，使用者直呼「敲可愛！」。（圖／大同大學提供）

受到疫情影響，許多交流改在線上進行，社群媒體更扮演重要角色，大同大學為了讓民眾在線上交流，請來曾為星巴克等大廠設計產品的工設系校友施昌杞，操刀設計LINE貼圖，希望透過貼圖問候語，讓線上交流更貼心。

施昌杞解釋，由於大學生、年輕人不喜歡太張揚的標示，還要兼顧代表性，要選出16種常用的問候語，讓使用者方便選擇，確實花了些心思，但看到貼圖完成上架，自己也覺得「很感動」。

▲▼大同大學邀請校友設計LINE貼圖，使用者直呼「敲可愛！」。（圖／大同大學提供）
▲大同大學邀請校友設計LINE貼圖，使用者直呼「敲可愛！」。（圖／大同大學提供）

大同大學校方也首波贈送貼圖給校友以及學生使用，收到校友及學生第一反應都是很驚喜、高興，並直呼「敲可愛！」、「好酷唷！」、「太有才」，而且不僅學生喜歡，連資深大同校友也說，大同老寶寶收到好高興，一定每天用。

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