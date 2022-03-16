大同大學首例！學生社團飲品社創業賣咖啡「傳遞幸福」

▲大同大學飲品社創業在校內成立功司，透過咖啡在校園傳遞幸福感。（圖／大同大學提供）

記者許敏溶／台北報導

學生創業不稀奇，但學生社團創業並在校內經營就不常見，大同大學飲品社參加「教育部大專院校創業實戰學習平台」競賽，獲得前五名以及十萬元創業基金，成立公司後在大同大學的日式庭院賣起咖啡和甜點，實現「用咖啡傳遞幸福」的夢想，也是大同大學校內第一個成立公司的學生社團。

現為大同大學事業經營系四年級的張乃云，為大同大學飲品社前社長，從小就看著媽媽泡咖啡，後來也學得一手沖泡咖啡的好手藝，去年看到教育部的競賽，和其他社員廖本龍、吳渝文、吳幸禧一起報名參加比賽，獲得比賽前五名以及十萬元的創業基金。

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▼大同大學飲品社在校內創業在校內販售咖啡，傳遞幸福感。（圖／大同大學提供）

大同大學表示，根據上述競賽規定，獲得創業基金的公司成立期間只有三個月，故飲品社看黃曆後挑選昨天（15日）好日子正式成立，以「同癮有限公司」進駐賣咖啡，一周三次，也是大同大學校內第一個成立公司的學生社團，而校方為了鼓勵學生創業，這三個月免收租金。

▼張乃云沖泡咖啡。（圖／大同大學提供）

被暱稱為「張董」的張乃云，以前經常聞媽媽煮咖啡的味道，做的甜點也很好吃，現在已經可以換她沖泡咖啡給媽媽喝，張乃云說，公司很小，只有四個人，她擔任負責人兼生產研發、採購以及點心製作，其他人是「人資兼設計」、「總務兼公關」和「行銷企劃」，因為有過餐飲打工經驗，很快就可以投入。

由於公司可以營業時間僅有三個月，張乃云表示，時間很短，很珍惜這次機會，會把飲品社擅長的手沖咖啡、甜點分享給大家，還會推出季節限定商品，也感謝學校無償提供日式庭院，作為營運場所，在減少場地成本之後，就是衝業績，至於薪水怎麼算，張董說：「有賺錢再分紅！」