元宇宙正夯　聯亞創辦人林蔚回母校開課「加持學弟妹」

▲聯亞創辦人林蔚將回母校大同大學開設元宇宙課程。（圖／大同大學提供）

記者許敏溶／台北報導

元宇宙正夯，成為科技界最火熱話題，未來商機可期，但同樣也面臨人才需求，專長半導體製程與雷射的聯亞光電創辦人林蔚，認為產業與學術合作是競爭力的關鍵，希望自己所學能回饋母校，幫助大同大學的學弟妹掌握科技新知，主動表達下學期起回母校授課意願，也勉勵學弟妹，人生和創業本來就會有很多關卡，遇到關卡就想辦法解決，每過一關「就會多一分實力」。

▼元宇宙（Metaverse）示意圖。（圖／路透）

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元宇宙話題正夯，去年臉書執行長祖克伯就宣佈，將Facebook將改名Meta，來反應社群平台以外的「元宇宙」成長契機，而國內科技界也吹起一股「元宇宙風」，不論科技界、學界、醫療，甚至房仲業，也紛紛搶搭這股風潮。

而林蔚是大同大學電機系67級校友，1997年創立聯亞光電，擔任副董事長兼技術長及客服處處長，2020年獲頒大同大學傑出校友，當時他曾勉勵學弟妹，人生和創業本來就會有很多關卡，遇到關卡就想辦法解決，每過一關「就會多一分實力」。

而林蔚所創立的聯亞光電，為國內專業的磊晶片製造公司，目前已取得自駕車以及車用晶片認證，將搶占元宇宙概念的高速光通信及微波元件磊晶片市場；林蔚分析，元宇宙的概念，需要高傳輸容量，很快會有6G需求，從元宇宙看到光通信有商機，而具備開發高速元件的能力，才能掌握商機。

也因了解到元宇宙在未來將扮演關鍵角色，加上產業與學術合作是競爭力的關鍵，林蔚主動表達回母校授課，預計下學期起在大同大學電機系授課，林蔚也提及，會想回母校授課，其實和創業時期一段故事有關。

林蔚回憶說，聯亞曾與美國加利福尼亞大學聖塔芭芭拉分校（UCSB）合作，當時研究生訂購聯亞光電的磊晶片，非常滿意使用結果，之後這群人到英特爾上班後發展同樣技術，成功製成高速矽光元件，聯亞也因此爭取到Intel訂單，在全盛時期超過1/3訂單來自Intel。

大同大學指出，林蔚回到母校電機系上課，除了提供學弟妹來自業界第一線的專業傳承，還可以分享自己創業過程中的點滴，像是做人、觀察市場的眼光、營運模式等等，希望學弟妹從這位大學長身上，獲得更多寶貴知識。