快訊／諾貝爾醫學獎揭曉　瑞典遺傳學家「研究古人類基因」獲殊榮

▲瑞典生物學家、進化遺傳學權威帕博（Svante Pääbo）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

2022年諾貝爾醫學獎於台灣時間今（3）日下午5時30分揭曉，由瑞典遺傳學家、進化遺傳學權威帕博（Svante Pääbo）獲獎，以表彰其在古人類基因和人類進化的研究成就。其父為1982年諾貝爾醫學獎得主伯格斯特龍（Sune Bergström）。

帕博通過開創性的研究，對現代人已滅絕的近親「尼安德塔人」（Neanderthal）的進行了基因組定序；尼安德塔人是現今人類已經滅絕的近親。帕博還從一個小指骨頭標本中提取的基因組資料，發現了一種滅絕的古人類「丹尼索瓦人」（Denisova）。

重要的是，帕博發現從人類7萬年前離開非洲後，基因從這些已滅絕的古人類轉移到智人身上，這些古老的基因流向和現今的人類生理上有所關聯，例如會影響我們的免疫系統對感染的反應。

帕博1955年出生於瑞典斯德哥爾摩，1990年成為德國慕尼黑大學教授，1999年於德國萊比錫成立「馬克斯普朗克進化人類學研究所」（Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology）。

根據諾貝爾獎官方統計，從1901年至2021年間，已經頒出112座諾貝爾醫學獎，累計12名女性得主。目前史上最年輕獲獎人是加拿大醫學家班廷（Frederick G. Banting），他因發現胰島素而在1923年獲獎，年僅32歲；美國生物學家勞斯（Peyton Rous）則是史上最年長的生醫獎得主，他發現引發癌症的病毒，1966年以87歲高齡奪得殊榮。

2022年諾貝爾獎頒獎時間（以下皆為台灣時間）

10/4（二）17：45 物理學獎（Physics）

10/5（三）17：45 化學獎（Chemistry）

10/6（四）19：00 文學獎（Literature）

10/7（五）17：00 和平獎（Peace）

10/10（一）17：45 經濟學獎（Economic Sciences）