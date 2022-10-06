蔡培慧：每個縣民都焦慮　「南投要讓黑道治縣嗎？」

▲民進黨南投縣長參選人蔡培慧。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

原國民黨籍前南投縣長李朝卿涉111件災修等工程貪污案，其中94罪未確定，台中高分院上月更二審判決，除4件無罪，另90件合併為81件，各判刑5年6月至6年8月，共判刑450年4個月。對此，民進黨南投縣長參選人蔡培慧表示，這是南投的恥辱，南投要讓黑道治縣嗎？這是每個南投縣民的焦慮。

蔡培慧近日接受《自由時報》網路節目「官我什麼事」專訪說，從事政治工作有誠實、坦然面對問題兩個重點，例如她的對手、國民黨南投縣長參選人許淑華面對論文爭議，就應該開記者會說明當初怎麼規劃、進行議題設定、訪談的對象是誰，但許卻迴避問題，或如許被質疑護航砂石業者，甚至工程的發包也在許家招待所，牽扯的都是黑金政治。

蔡培慧直言，「更不要講現在的李朝卿，來被判刑了450年又4個月，這坦白講是南投的恥辱，南投縣長要讓黑道治縣嗎？我相信這不只是我，這是每個南投縣民的焦慮。」

蔡培慧並指，南投人比較老實、善良，所以過去覺得「政治人物有來服務就好」，卻不知道這服務裡面有這麼多眉眉角角，「好比說李朝卿為什麼會被判刑450年又4個月？他裡頭連莫拉克風災的錢他都要貪，救命錢耶！你怎麼可以把它拿去亂來呢？所以他被判刑嘛。」

蔡培慧還說，南投縣長林明溱的兒子擔任無薪的縣長特助，名下卻又有相加超過5000萬的兩棟房子，「大家會懷疑啊，一個是財產來源嘛，第二個是這個過程是怎麼形成的？」為什麼沒有薪水的小朋友，可以跟銀行貸款1800萬？她說，她是提出具體的事據，不管是公開的資料、法院的判決書，而國民黨應該要來辯駁，而不是覺得自己有在走踏、捻香就是有在做事情。