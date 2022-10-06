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盧秀燕參加台中市潭雅神工業廠商協進會晚會：感謝共同努力拚經濟

▲▼台中,盧秀燕,台中市潭雅神工業廠商協進會,經濟,2022九合一大選,2022台中市長。（圖／經發局提供）

▲台中市長盧秀燕出席台中市潭雅神工業廠商協進會晚會時表示，台中10項經濟指標全國第一是眾人共同努力打拚的成果。（圖／經發局提供）

地方中心／綜合報導

台中市潭雅神工業廠商協進會昨（10/5）日晚間在台中裕元花園飯店舉行第五屆第二次會員大會暨晚宴，市長盧秀燕出席表示，她代表台中市政府感謝大家一起協力拚經濟，根據中央的最新統計數據，台中10項經濟指標全國第一，其中商業登記家數、實收資本額成長數2項指標，皆六都第一，皆是大家共同努力打拚的成果。

盧市長表示，近年雖受到疫情衝擊，但在市府團隊的努力下，投資台中盛況持續進行，截至今年8月底，包含民間投資、促參及投資三大方案，投資台中總金額已高達2兆564億元，其中最能代表一個城市產業擴廠動能的指標－投資台灣三大方案台中家數251家全國第一，總投資金額達近3千億元，另台中失業率3.6%，為六都最低的好成績，這些都是台中產業和市府攜手努力的成果。

盧市長指出，自她上任後獨排眾議落實輕稅簡政，是六都唯一調降地價稅的城市，不論工業、商業、民生住家降幅約20%。另台中國際會展中心耗資近百億元，市府單一投資，也已順利開工。太平產業園區已開發完成，廠商正陸續進駐；潭子聚興產業園區今年底即將完工，目前已完成招商作業；以及神岡豐洲科技工業園區二期，由市府接手負責開發，其聯外道路堤南路也預定10月底前舉行開工祈福典禮。

「台中若興，台灣就好！台中若好，台灣就更好！」盧市長允諾，市府會在產業界繼續加碼投資，成為眾人的好夥伴、做企業最堅強的後盾。

經發局補充，為解決企業缺地問題，市府持續尋覓適合地點規劃及開發產業園區，目前開發及規劃中的8大產業園區面積約665公頃，其中，潭子聚興產業園區108年11月25日已開工動土，共14.76公頃，規劃產業用地約8.91公頃，市府可售地面積約2.29公頃，已全數完成招商作業，餘約6.61公頃產業用地台糖公司所有，台糖公司今年5月3日至17日已開放廠商申請招租，採兩階段辦理，目前於第一階段資格審查中，後續符合資格的廠商會通知進入第二階段參與地上權招標作業。

神岡豐洲科技工業園區二期面積約55.86公頃，109年1月21日完成核定設置，預定於今年依開發計畫由一期一區市有土地部分先行啟動開發作業，辦理聯外道路堤南路（市有土地部分）拓寬工程，工程標案今年8月31日已決標，預定10月下旬舉行開工祈福典禮。

此外，擴大神岡都市計畫產業園區，計畫範圍143公頃，今年7月啟動屯子腳活動斷層地質敏感區地質調查作業，規劃單位預計12月上旬提送調查報告初稿，將依調查結果調整計畫範圍及評估財務可行性，若進入都市計畫階段並順利完成審議程序後，約3至5年可完成核定設置。

經發局表示，為輔導企業永續經營，市府積極配合推動「特定工廠登記」制度，截至今年3月21日止，總計受理相關申請案件計1萬170件，數量全國第一，其中潭雅神地區申請案件計2,917件，近總收件數3成，感謝企業主們積極配合，也感謝台中市潭雅神工業廠商協進會協助推廣，為在地產業盡心盡力，貢獻良多。

經發局指出，工廠改善計畫申辦期限自即日起至明年3月19日，可洽台中市政府特定工廠登記單一窗口（台中市南屯區精科東路17號3樓）提送申請，市府10月11日下午2時也將在陽明市政大樓5樓大禮堂舉辦「台中市未登記工廠輔導暨永續淨零碳排座談會」，說明工廠改善計畫如何撰寫、應備文件等，並宣導外籍移工調派、ESG（環境、社會、治理）企業社會責任，歡迎業者上台中市政府經濟發展局網站最新消息（https://www.economic.taichung.gov.tw/2167491/post），踴躍報名參加。

經發局說明，市府團隊將持續落實「前店、後廠、自由港」台中富市三經濟政策，擘劃各項重要建設，做企業最堅強的後盾，也期許企業主技術交流、學習互助等方式，持續提升產業競爭力，讓世界看見台中智慧機械產業實力。

台中市潭雅神工業廠商協進會昨晚活動，包含盧市長、立法委員楊瓊瓔、經濟發展局副局長李逸安、台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊、台中市潭雅神工業廠商協進會理事長陳伯佳、創會理事長黃耀德、台中市商業會理事長謝豐享、台中市工業會理事長林國全、烏日溪南工商協進會理事長林裕昌均到場。

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