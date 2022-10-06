民眾黨團要求資策會陪開記者會　民進黨團批「私設刑堂」

▲高虹安身陷論文抄襲風波。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安博士論文抄襲爭議持續延燒，資策會執行長卓政宏6日在立法院經濟委員會答詢時稱，該論文引用在資策會任職時研究報告「比例不當」，可能提告。對此，台灣民眾黨團總召邱臣遠6日上午舉行記者會批評民進黨「押人取供」，但民進黨團總召羅致政也開記者會，反批「私設刑堂」。

邱臣遠今天上午舉行「民進黨黑道式選舉『押人取供』逼資策會自打臉」記者會，指前一天發文請經濟部技術處長邱求慧、資策會執行政卓政宏前來，2人今早均缺席，質疑資策會到底多怕民進黨團總召柯建銘？

不過，羅致政今天上午舉行記者會反批，民眾黨此舉是「私設刑堂」，過去民眾黨立委批評民進黨團不該行文給資策會，進行資料調閱，還批評這是人權倒退，然而民眾黨團自己也發文去要資料，還要求資策會執行長出席記者會，說明高虹安的論文研究案，讓人覺得標準變來變去、不以為然，「自己搞不清楚狀況！」

民進黨團副書記長吳玉琴補充，昨天委員會中，資策會清楚說明，高虹安並沒有取得資策會授權，且重複比例高達8成，呼籲高應該盡快公開說明，而不是由黨團開記者會。羅致政也諷刺說，請高虹安不要再找黨團幫自己圍事、私設刑堂，今天就應該在黨團開記者會，對外回應質疑。

▲資策會執行長卓政宏（左）昨於立法院答詢。（資料照／記者湯興漢攝）