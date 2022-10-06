徐定禎「青年三好」政見　助完成就業、成家、創業夢想

▲徐定禎6日公佈「青年三好」青年政策，並在竹南第二公有市場掃街及街講，為年底18歲公民權修憲複公投，爭取跨世代的支持。（圖／徐定禎競選總部提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎6日公佈「青年三好」青年政策，上午並和國務青年夥伴在竹南第二公有市場掃街及街講，為年底18歲公民權修憲複公投，爭取跨世代的支持。

苗栗縣長選舉成為全國關鍵戰區，搭上18歲公民權修憲複決議題，青年選票成為兵家角力戰場。徐定禎提出的「青年三好」政策，包含「青年就業好方便」、「青年成家好選擇」、「青年參與創業創生好多元」，緊扣科技新苗栗、文化新苗栗、宜居新苗栗的願景，要讓青年在苗栗完成就業、成家、創業的夢想。

徐定禎表示，青年三好政見第一好，青年就業「好方便」，透過擴大竹科竹南、銅鑼園區規模，加大招商引資力道，創造更多優質就業機會；更會落實青年就業諮詢與服務「一站式」窗口，強化勞動及青年發展處能量及跨局處合作。徐定禎也主張建立屬於打工及斜槓青年的「支持系統」，為苗栗許多選擇兼職打工、或是選擇擔任外送員、自由接案等「斜槓」生活的青年朋友，由勞動及青年發展處設立據點、建立諮詢專線及開辦課程，讓打工青年、斜槓青年在需要法律、財務、專業技能諮詢或交流時，能享受到充足的專屬支持。



青年三好政見第二好，是青年成家「好選擇」，四年興辦1,000戶社會住宅，滿足青年居住需求。徐定禎表示，截至目前為止，苗栗縣政府興辦社會住宅數量為0戶，未來會以四年1,000戶為目標，為科學園區、大學學區周遭等人口移入區的青年，提供「宜居新苗栗」的社會住宅選擇。徐定禎也喊出四年增加500戶「包租代管」社會住宅，協助返鄉與移居青年找房子，針對苗栗縣內不同鄉鎮市之租屋需求進行調查並專案推動「包租代管」，協助修繕、管理、媒合縣內閒置房屋，提供各鄉鎮市返鄉和移居青年更平價、更便利、也更有保障的租屋選擇。

青年三好政見第三好，要讓青年參與創業創生「好多元」：推動「青創基金」與「青創基地」，支持在地創業青年，將透過「青年創業基金」作為基礎，提供青年創業所需要的資源。同時也將續推動「苗栗青創基地」，盤點閒置空間供青年創業使用、減輕空間租賃負擔，未來以每年促成100件青年創業案例為目標，為苗栗青創、新創經濟注入更多活水。

徐定禎也表示，苗栗需要一個友善青年、了解青年的縣長，只有讓青年願意移居苗栗才能減緩苗栗縣內的人口負成長。自己已經做好準備要翻轉苗栗，但最重要的是請大家務必堅定支持徐定禎，讓徐定禎進入苗栗縣政府來翻轉苗栗。

▲▼徐定禎公佈「青年三好」青年政策，並在竹南第二公有市場掃街及街講，為年底18歲公民權修憲複公投，爭取跨世代的支持。（圖／徐定禎競選總部提供）