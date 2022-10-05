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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨對徐耀昌開鍘　鍾東錦喊「對不起大哥」：很抱歉連累了你

 ▲▼鍾東錦接受專訪表示，雖然沒有政黨提名，苗栗鄉親的相挺是他最大的優勢。（圖／鍾東錦競選團隊提供）

▲無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦。（圖／鍾東錦競選團隊提供）

政治中心／台北報導

國民黨籍苗栗縣長徐耀昌2日前往無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦的造勢會場站台，公開喊話鍾東錦接棒才能延續他未完的職志與建設，此舉遭到國民黨苗栗縣黨部建議撤銷徐耀昌黨籍。對此，鍾東錦今日下午回應，對不起他的好大哥徐耀昌縣長，「真的很抱歉連累了你。」

徐耀昌2日幫鍾東錦站台時表示，當初他當選苗栗縣長時，發現苗栗縣負債高達六百多億元，縣庫沒有半毛錢、半點米，更積欠許多廠商工程款害廠商倒閉，他心裡的痛苦很難想像，也努力還了八十多億元。

徐耀昌強調，他與鍾東錦、謝福弘都是好朋友，而這次選舉，劉政鴻替國民黨提名的謝福弘操盤，讓他難以再支持謝，若帶著團隊前往支持謝，苗栗縣會完蛋。

對於國民黨苗栗縣黨部決議撤銷徐耀昌黨籍，鍾東錦5日透過臉書回應，徐耀昌本該留下榮耀的歷史定位，卻因他淪落到失去黨籍，這份歉疚他永遠揮不去。

鍾東錦強調，徐耀昌這份恩情他永遠放心裡，政治是最大的江湖，但他會堅持到底，逆光前行，把徐耀昌為他吞下的屈辱在2022年的1126這天，一個一個幫徐耀昌把名譽要回來，「把人民的權利要回來，把苗栗的發言權要回來，我相信我們可以。」

另外，鍾東錦在受訪時也指出，如果是國民黨苗栗縣黨部主委劉政鴻做的決議，他覺得並不公平，因為劉政鴻4年前幫非國民黨提名的徐定禎站台，班班可考、證據齊全，如果現在撤銷徐耀昌黨籍，應當先撤銷劉政鴻的黨籍才符合公平正義，「國民黨常常笑民進黨是雙標黨，但其實兩黨根本是難兄難弟。」

鍾東錦建議，黨中央要做更好的思考，因為這會炒熱他的選情，反國民黨的力量會更大，可是他不想看到這個情形，本是同根生相煎何太急，若做更激烈的處分，只會引起忠貞黨員更大反彈，這不是好現象，但對他的選情會更加溫，「建議黨中央停權多久，看一下徐縣長的反應，跟徐縣長私下做更好的溝通，我覺得會是更好的方式。」

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