「山中明珠3.0」日月潭帶動疫後觀光　朝霧碼頭改善擴建後重新啟用

▲日月潭四大碼頭之一的朝霧碼頭暨遊客服務設施，經整建後重新啟用。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭國家風景區管理處今年進行朝霧碼頭整體提升工程，提升休憩空間、改善照明設備並擴建碼頭平台，一次性提升碼頭軟硬體服務品質。

朝霧碼頭啟用典禮於今天舉行，特別將日月潭和碼頭的藍天白雲、湖光山色全濃縮進入口意象中，結合波光粼粼的水面和船隻造型，讓來賓佇立背板前彷彿搭乘遊艇暢遊，並轉動船舵，以表示碼頭正式啟用運作。

日管處指出，為因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）對觀光產業之衝擊，帶動觀光振興，交通部觀光局業擬定「觀光前瞻建設計畫」：遴選以「山中明珠3.0為名」日月潭在內的6處國家風景區，打造「國際魅力景區」；此建設計畫以日月潭為核心，結合周邊3條旅遊支線（埔里、信義、集集水里），整合多元運具、改善重要旅遊據點交通及景觀，提升景區遊憩設施服務品質並打造多元遊憩主題，而朝霧碼頭亦為核心亮點建設之一。

日管處也在現場為各界導覽工程提升內容：包括增建之碼頭休憩平台、改善之停車場空間、優化之人車動線，以及未來軟體之服務規劃；另為響應「2030台灣觀光政策白皮書」所倡導之旅遊目的地營銷組織政策，安排魚池鄉綜合農特產攤位展示「魚池三寶」紅茶、香菇、蘭花草，頭社活盆地綠白金，以及最新產業亮點的本土咖啡。

交通部觀光局副局長周廷彰表示，除了「山中明珠日月潭」，各管理處並執行「大野柳皇冠海岸」、「東北角沙丘藝域」、「星動阿里山」、「東海岸天堂島嶼」、「澎湖黃金海岸」等計畫，皆深具國際魅力，歡迎各界一同造訪遊玩，也為疫後產業振興共同努力。