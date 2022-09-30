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導入循環杯借用及友善奉茶　日月潭三獲全球百大永續故事獎

▲日月潭獲2022全球百大目的地永續故事獎。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

▲日月潭獲2022全球百大目的地永續故事獎。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭國家風景區管理處於今年於國際舞台收穫豐碩：不但獲得「綠色旅遊目的地認證銀質獎」，更以「與一次性塑膠用品說再見」為實踐主題，第三度獲選「全球百大目的地永續故事獎」，日前於希臘雅典市獲得授獎，並與其他世界各地獲獎單位進行永續實踐故事分享與討論交流。

日管處指出，「綠色旅遊目的地國際認證（Green Destinations Awards / Certification）」由綠色旅遊目的地基金會（GD）所主辦，認證單位於中歐夏令時間（CEST）9月27日（台灣時間28日）於希臘雅典「2022 綠色目的地暨未來觀光峰會」，來自世界各地的百大綠色旅遊目的齊聚一堂。

日管處指出，往年與轄內業者每年合作舉辦淨潭活動時，發現清理出的垃圾大部分是寶特瓶、塑膠提袋、食品包裝袋等，因此今年再度入選「全球百大目的地永續故事獎」的主題設定，即為從源頭減量著手，不再只是「撿起」地上的廢棄物，更要「減少」旅遊過程中所產生的廢棄物。

▲▼日月潭國家風景區積極導入循環杯借用系統和友善奉茶行動，減少一次性塑膠用品使用。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲▼日月潭國家風景區積極導入循環杯借用系統和友善奉茶行動，減少一次性塑膠用品使用。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲日月潭獲2022全球百大目的地永續故事獎。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處表示，從今年6月起，日月潭國家風景區已導入「循環杯借用系統」及「友善奉茶行動」，目前包括向山、伊達邵遊客中心、水社綜合商場借問站，共3處設有自助歸還站，已有16間轄內店家加入循環杯免費借還行列，提供遊客使用一次性杯子的替代方案，超過50家業者加入友善奉茶行動；在全台借還點及奉茶點的串聯下，希望能引導遊客在日常生活中開始重視永續並樂意參與，共同達成降低一次性用品垃圾量的目標。

日管處同時對轄內業者積極宣導GTS永續標章，號召一起用行動參與永續實踐，共同迎接疫後新旅遊市場；業者也以異業結盟合作方式，推出永續旅遊示範性遊程，包括SUP淨潭、電動船深度文化導覽、邵族編織工藝體驗—逆羽裏白永續餐盒，以及品嚐在地原鄉美食等，將運動、生活、永續結合在一起，努力實踐「減少廢棄物」、「撿起廢棄物」以及「重複使用循環容器」，達成永續旅遊目標。

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