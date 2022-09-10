連嗨7週！「日月潭音樂嘉年華」10／7登場　邀閻奕格、卓義峯開唱

▲2022日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華系列活動將於10月7日至11月19日登場。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

2022日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華系列活動將於10月7日至11月19日登場，交通部觀光局表示，本次嘉年華包括自行車騎乘、花火音樂會、馬拉松路跑、日月潭婚禮等活動，另外還邀請到知名藝人閻奕格、卓義峯等現場演出。

觀光局表示，「2022日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」為日月潭每年秋季盛會，今年自10月7日起連續7週，7場次多元之系列活動，今年延續舉辦「2022日月潭花火音樂嘉年華攝影比賽」，期待透過攝影者的鏡頭捕捉日月潭更多不同層次的景色。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華舉辦多場音樂盛宴，邀請知名藝人、表演團體等出演。（圖／觀光局）

而花火音樂盛會以10月22日「台灣大哥大日月潭花火音樂會《灣大星球 Planet Possible》」作為首發，邀請熱血樂團-樂興之時管絃樂團結合率性女聲-閻奕格、實力唱將-卓義峯現場演出。

11月5日「心台灣･新曦望-部落原香音樂晚會」邀請在地營北國中、民和國中、宏仁國中、普台中學、伊達邵國小、希娜巴嵐國小、彰化愛樂等表演團體展現各項樂器、技藝、舞蹈及原住民之天籟歌聲。

▲第9屆「日月潭環湖馬拉松」將於10月30日熱血開跑。（圖為2019年活動照片／觀光局）

11月19日「2022 NTSO臺灣青年交響樂團花火音樂會」邀請大家寰宇於音樂饗宴，在壯闊景緻的樂曲中領略文化及藝術之美。

自行車活動樂活體驗部分，自6月15至10月15日以月份刻畫多元路線規劃主題月，只要自行騎乘完畢、與指定認證點合照，並完成指定任務，即可參與限定好禮抽獎活動。

▲11月12日自行車嘉年華主題日還有「自我挑戰環潭認證」、解謎闖關的「好騎日月潭」等活動。（圖／觀光局）

11月12日「自行車嘉年華主題日」更有挑戰自我的「自我挑戰環潭認證」、解謎闖關的「好騎日月潭」與超人氣的「兒童滑步車完成賽」等精彩活動。另第9屆「日月潭環湖馬拉松」也將於10月30日熱血開跑。