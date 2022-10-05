陳耀祥舉「尊重獨立機關」！　朱立倫轟「國人之恥」：笑話

▲國民黨舉行立法院第十屆第六會期黨團幹部布達授證典禮。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

NCC近日爭議不斷，立法院交通委員會今（5）日請NCC就「鏡電視設置爭議」提出專案報告，在會議一開始，藍營動員立委抗議NCC主委陳耀祥，不料陳耀祥自製圖卡並大聲反擊「請尊重獨立機關」。對此，國民黨黨主席朱立倫表示，「真是笑話」，NCC已經完全被民進黨及利益團體掌控，還敢自稱是獨立機關，真的是國人之恥。

國民黨今日舉行立法院第十屆第六會期黨團幹部布達授證典禮，朱立倫致詞時指出，立法院這個會期是戰鬥、選舉、預算的會期，有太多國人關心的議題，在民進黨失能、失格的施政之下，民眾需要國民黨強力的監督與表現。

朱立倫指出，最荒謬的是，號稱獨立機關、但已經完全被民進黨及利益團體掌控的NCC，爆發出這麼多的弊案，還敢自稱是獨立機關，真的是國人之恥，國民黨應該強力發揮監督力量，把所有弊案追根究柢、調查清楚，這是國人賦予國民黨最重要的責任。



談及立法院這會期將審查總預算，朱立倫指出，民進黨不但手早就伸向媒體、掌控媒體，也成為最重要的供養中心，拿國家納稅義務人的錢，作為民進黨一黨之私、支持或豢養媒體的資源。相信在監督預算的過程中，立法院各委員會都可以清楚地看到民進黨藏了多少的預算？不管在行政機關或國營事業，這些錢都是納稅義務人的錢，卻成為民進黨行一黨之私，做政黨文宣的最重要資源，國民黨也必須強力監督。他強調，每個重要的法案或預算案，都需要黨團幹部以及各位委員一起辛苦努力。



朱立倫並表示，這會期也是選舉會期，有很多委員身負重任，需要到各地輔選；在辛苦輔選中，立法委員身負國人賦予最重要的責任，他相信大家發揮最大的戰力就是對各地方首長最好的助選方式。他強調，黨團成員表現越來越好，也非常團結一致，與國民黨各地方議會、中央黨部與智庫都結合得非常好，他對此表達感謝之意。

