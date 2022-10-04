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只要68元！超商「哈根達斯雪糕、迷你杯」下殺5.9折　新口味一次吃

▲▼7-11哈根達斯。（圖／7-11提供）

▲7-11推出哈根達斯「單件79折、2件以上69折」優惠。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

放假宅在家吃冰最爽！就有超商祭出最新「哈根達斯迷你杯、雪糕」優惠，全系列可享單件79折、2件以上69折，還能搭配雙十連假「滿額立折」優惠，若買9杯折扣後共614元，平均每入只要68元（原價每入115元），等於下殺5.9折，買越多省越多，快把握機會囤貨。

7-11即日起開賣哈根達斯3款新品，分別為「黑糖奶茶x香草巧脆」、「香草x覆盆子巧脆」及「香草x芒果巧脆」，11/1前購買迷你杯、雪糕全系列可享單件79折、2件以上69折，加購49元可換購限量「香草保冷袋」1個。

以上哈根達斯優惠還可搭配7-11門市雙十「滿額立折」，10/6起至10/10止，OPEN POINT會員購買全店指定商品不限支付工具只要報會員電話，消費滿200元立折25元、滿400元立折50元，以此類推，滿711元折100元，最高享滿2133元立折300元，也就是說，若任選9入哈根達斯只要614元，平均每件只要68元起，而10/10當天任選4件迷你杯或雪糕可免費獲得限量「Twist 2.0馬克杯」1個。

▲▼PABLO最新甜點。（圖／PABLO提供）

▲罪惡「芋頭麻糬鮮奶酪起司塔」回來了。（圖／PABLO提供，下同）

日本超人氣起司塔專門「PABLO」最新「芋頭季」開跑，首選「芋頭麻糬鮮奶酪起司塔」，選用經典原味起司塔作為基底搭配手作鮮奶奶酪、Q彈莓娘皮，最後擠上芋頭鮮奶油，再以豌豆苗點綴，每一口都能吃到芋頭顆粒、麻糬等豐富口感，奶香十足；還有一款全新「栗子藍莓迷你起司塔」，在迷你原味起司塔面鋪上酸甜藍莓醬，再擠上香濃栗子卡士達鮮奶油，每一口都超滿足。

▲▼PABLO最新甜點。（圖／PABLO提供）

▲芋頭控要吃鋪上滿滿芋頭鮮奶油的芋泥起司布丁。

除外，這次還有全新「起司布丁」系列等吃，手工製造的起司布丁口感綿密、乳香滿滿，且除了原味外，還有3口味選擇，包括鋪上滿滿芋頭鮮奶油的「芋泥起司布丁」、淋了經典杏桃醬果泥的「杏桃起司布丁」，以及搭配栗子卡士達鮮奶油的「栗子起司布丁」，趕緊衝門市搶嚐鮮一波。

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