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超商加碼「重陽敬老節」優惠！儲值660元放大變750元　咖啡買1送1

▲▼7-11重陽節優惠。（圖／7-11提供）

▲即日起至7-11儲值敬老或愛心卡660元，就能享多重優惠。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

今（4）日為「敬老節」，也就是所謂的九九重陽節，就有超商祭出限時敬老、愛心卡超強放大優惠，只要在優惠期間帶著敬老、愛心卡至超商儲值660元重陽敬老金，當下即可享5大商品激省優惠，包含咖啡、有機燕麥飲等買1送1，還能再加碼把金額變大，儲值660元直接變750元，替荷包省一波。

7-11響應台北市「幸福台北樂樂領・敬老愛心660」活動，即日起至11/1止，民眾只要持敬老或愛心卡至台北市超過880間7-11儲值660元重陽敬老金，儲值當筆即可享5大商品激省優惠，包含 UNIDESIGN新柔感抽取衛生紙(輕便包)特價每串69元、CITY CAFÉ大杯熱美式咖啡買1送1、統一生機有機燕麥飲290ml買1送1、今川農場蜂蜜黑木耳露350ml買1送1、蜜蜂故事館蜂蜜檸檬水295ml買1送1。

▲▼7-11重陽節優惠。（圖／7-11提供）

▲儲值660元當筆即可享5大商品激省優惠。

另外，7-11還要再加碼將金額放大，即日起至12/31止，民眾持敬老或愛心卡至台北市超過880間7-11儲值660元重陽敬老金，儲值當下購買「開心卡」實體卡，可獲得750元面額開心卡，可使用額度放大近15%，首批限量5萬張，開心卡可於7-11門市當購物金直接消費使用。

▲▼熊貓外送,熊貓,foodpanda。（圖／記者黃克翔攝）

▲foodpanda10月限定優惠碼懶人包。（圖／記者黃克翔攝）

外送平台「foodpanda」也祭出10月限定「超殺優惠碼」，如下：

●美食外送 

1.即日起至10月31日凡輸入優惠碼「美食台好吃」，即可享「美食外送滿499元現折75元」優惠，每人可用2次。
2.即日起至10月31日凡輸入優惠碼「真的台好吃」，即可享「美食外送滿799元現折135元」優惠，每人可用2次。
3.即日起至10月31日凡輸入優惠碼「天天台好吃」，即可享「美食外送滿999元現折200元」優惠，每人可用2次。
4.即日起至10月15日凡輸入優惠碼「咖啡台好喝」，即可享「美食外送指定咖啡店家滿199元打9折」優惠，最高現折30元，每人可用2次。
5.即日起至10月31日凡輸入優惠碼「台菜台好吃」，即可享「食外送指定餐廳滿280元打8折」優惠，最高現折70元，每人可用2次。
6.即日起至10月31日凡輸入優惠碼「世界台好吃」，即可享「美食外送指定餐廳滿300元打8折」優惠，最高現折80元，每人可用2次。
7.即日起至11月8日凡輸入優惠碼「9愛麥當勞」，即可享「麥當勞指定套餐（起司脆薯雙牛堡餐／柚香塔塔脆雞堡餐）打9折」優惠，最高現折30元，每人可用1次。
8.10月8日至10月27日凡輸入優惠碼「漢堡王開吃」，即可享「漢堡王滿359元現折90元」優惠，每人不限使用次數。
9,即日起至10月23日凡輸入優惠碼「PASTA40」，即可享「Pasta Hut滿200元現折40元」優惠，每人不限使用次數。
10.10月18日至10月31日凡輸入優惠碼「COCO台好喝」，即可享「Coco都可滿250元打75折」優惠，最高現折70元，每人不限使用次數。
11.10月20日至11月2日凡輸入優惠碼「微風台好吃」，即可享「微風百貨全館指定餐廳滿300元打75折」優惠，最高現折90元，每人不限使用次數。

●生鮮雜貨 

1.即日起至10月10日凡輸入優惠碼「台讚了」，即可享「指定消費者訂購生鮮雜貨滿1010 元現折250元」優惠，每人可用1次。

●pandamart熊貓超市 

1.即日起至10月10日凡輸入優惠碼「台棒了」，即可享「pandamart熊貓超市滿1010元現折250元」優惠，每人可用1次。
●pandapro專屬 

1.即日起至10月31日免優惠碼，台北市、新北市、基隆市pandapro會員可享「下單星巴克滿280元打85折」優惠，最高現折70元。

●信用卡優惠 

1.即日起至10月31日「JCB信用卡獨家優惠」，凡輸入優惠碼「PSJCB210」」且全平台下單滿300元，即可享「現折100」元優惠，每人可用1次。

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