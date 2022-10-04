限時5天！超商「雙十咖啡優惠」來了　美式買10送10、拿鐵只要37元

▲7-11門市、線上推出一系列咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

雙十連假即將到來，就有超商將推出限時5天「雙十咖啡優惠」，線上、門市通通都有，民眾最愛的特大杯美式可享買10送10，27杯大杯拿鐵可享組合價1010元，等於每杯只要37元；另外，門市還有「滿額立折」優惠，消費滿200元折25元、滿400元折50元，以此類推，快把握省荷包的機會。

7-11 CITY系列推出「歡慶雙十」活動，10/6起至10/10止，於門市購買CITY CAFE大杯熱美式/大杯熱拿鐵、熱精品拿鐵/熱精品美式，可享「同品項第2杯半價」(限熱飲)，冰黑糖珍珠燕麥奶第2杯10元、CITY TEA英式紅茶買1送1。

7-11門市咖啡優惠還可搭配「1010開心價」滿額立折，OPEN POINT會員購買全店指定商品不限支付工具只要報會員電話，消費滿200元立折25元、滿400元立折50元，以此類推，滿711元立折100元折扣，最高可享滿2133元立折300元。

▲CITY CAFE大杯熱美式/大杯熱拿鐵、熱精品拿鐵/熱精品美式可享「同品項第2杯半價」，還可搭配滿額立折優惠。



OPEN POINT行動隨時取同期間也有CITY系列指定飲品組合優惠價，品項有每日限量CITY CAFE特大杯美式、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY TEA香鑽水果茶「同品項買10送10」，還有4款指定飲品組合優惠價只要1010元，包含CITY CAFE大杯拿鐵27杯、CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡/蜂蜜拿鐵任選18杯、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶25杯、CITY PRIMA精品拿鐵16杯。

▲罪惡「芋頭麻糬鮮奶酪起司塔」回來了。（圖／PABLO提供，下同）

喝咖啡當然要配甜點，日本超人氣起司塔專門「PABLO」最新「芋頭季」開跑，首選「芋頭麻糬鮮奶酪起司塔」，選用經典原味起司塔作為基底搭配手作鮮奶奶酪、Q彈莓娘皮，最後擠上芋頭鮮奶油，再以豌豆苗點綴，每一口都能吃到芋頭顆粒、麻糬等豐富口感，奶香十足；還有一款全新「栗子藍莓迷你起司塔」，在迷你原味起司塔面鋪上酸甜藍莓醬，再擠上香濃栗子卡士達鮮奶油，每一口都超滿足。

▲芋頭控要吃鋪上滿滿芋頭鮮奶油的芋泥起司布丁。

除外，這次還有全新「起司布丁」系列等吃，手工製造的起司布丁口感綿密、乳香滿滿，且除了原味外，還有3口味選擇，包括鋪上滿滿芋頭鮮奶油的「芋泥起司布丁」、淋了經典杏桃醬果泥的「杏桃起司布丁」，以及搭配栗子卡士達鮮奶油的「栗子起司布丁」，趕緊衝門市搶嚐鮮一波。