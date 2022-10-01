每月1號小確幸！超商「咖啡買7送7」　還有第2杯10元爽喝

▲7-11每月1號精品美式、精品拿鐵可享「買7送7」。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

轉眼間來到10月，就有超商推出「每月1號」咖啡優惠小確幸，活動加碼2天，精品美式、精品拿鐵直接享「買7送7」，另外門市還有3大指定咖啡飲品「同品項、同價位第2杯10元」優惠，快把握便宜喝一波。

適逢每月1號，7-11推出CITY PRIMA「一起精品吧！」優惠，原本活動僅限今天，但由於今天剛好也是「國際咖啡日」，因此優惠延長至10/2止，可享精品美式、精品拿鐵「同品項買7送7」，限線上支付購買，每位會員限購2組，兌換期限至2023/1/31，數量有限，售完為止。

另外，7-11門市在10/2前也有咖啡飲品優惠，只要購買CITY CAFE特大杯美式、大杯冰燕麥拿鐵、脆酷摩卡咖啡可享「同品項、同價位第2杯10元」；OPEN POINT行動隨時取也於期間加碼推出「國際咖啡日探索CITY CAFE」優惠，每日限量濃萃美式買7送7、濃萃拿鐵買5送2。

▲星巴克也有買1送1活動。（圖／翻攝自星巴克臉書）



星巴克也祭出「國際咖啡日」優惠，10/1止到10/5止，只要在星巴克社群平台上包括限時動態、LINE官方帳號或貼文等，找到「愛喝咖啡的小熊Bearista」並截圖，就能在10/3起至10/5期間早上11點至晚間8點，憑截圖享大杯飲品（含以上）買1送1。