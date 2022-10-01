　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

每月1號小確幸！超商「咖啡買7送7」　還有第2杯10元爽喝

▲▼7-11咖啡。（圖／業者提供）

▲7-11每月1號精品美式、精品拿鐵可享「買7送7」。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

轉眼間來到10月，就有超商推出「每月1號」咖啡優惠小確幸，活動加碼2天，精品美式、精品拿鐵直接享「買7送7」，另外門市還有3大指定咖啡飲品「同品項、同價位第2杯10元」優惠，快把握便宜喝一波。

適逢每月1號，7-11推出CITY PRIMA「一起精品吧！」優惠，原本活動僅限今天，但由於今天剛好也是「國際咖啡日」，因此優惠延長至10/2止，可享精品美式、精品拿鐵「同品項買7送7」，限線上支付購買，每位會員限購2組，兌換期限至2023/1/31，數量有限，售完為止。

另外，7-11門市在10/2前也有咖啡飲品優惠，只要購買CITY CAFE特大杯美式、大杯冰燕麥拿鐵、脆酷摩卡咖啡可享「同品項、同價位第2杯10元」；OPEN POINT行動隨時取也於期間加碼推出「國際咖啡日探索CITY CAFE」優惠，每日限量濃萃美式買7送7、濃萃拿鐵買5送2。

▲▼ 星巴克。（圖／翻攝自星巴克臉書）

▲星巴克也有買1送1活動。（圖／翻攝自星巴克臉書）

星巴克也祭出「國際咖啡日」優惠，10/1止到10/5止，只要在星巴克社群平台上包括限時動態、LINE官方帳號或貼文等，找到「愛喝咖啡的小熊Bearista」並截圖，就能在10/3起至10/5期間早上11點至晚間8點，憑截圖享大杯飲品（含以上）買1送1。

►隨時喝到現泡茶！鍋寶「茶水分離瓶」2入699元

ET快訊
劉雨柔宣布離婚第5天吐心聲！　愛不只是得到「更大成份是付出」
秋老虎明起3天最兇37℃　下週三高溫掉10度
感覺有事！女星半夜震撼宣布「不拍八點檔」　外景節目也拒接
快訊／普丁併吞烏克蘭4州　美宣布對俄實施嚴厲新制裁
利空不散！美股重挫500點　台積電ADR跌1.04%

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

美式買1送1！各大超商通路「國際咖啡日優惠」快收　拿鐵也買2送2

每月1號小確幸！超商「咖啡買7送7」　還有第2杯10元爽喝

全聯社團2022必買清單出爐！荷包省很大搭配全支付點數再3倍送！

集點賺獎金！街口挑戰賽包辦食衣住行　拼獨享16,888元街口幣

【廣編】搖滾詩人史汀葡萄酒　台灣首度獨家代理發表

Mao’s樂陶陶與鎮瀾宮聯名　新品 9／23上市

2022台北秋季結婚購物節登場　一站式服務購足結婚所需

全聯推出期間限定「紅茶咖啡」！萬聖節全台門市糖果免費送

茶飲、果汁都百搭！在地濃醇鮮乳成就經典台味飲品　真材實料一喝就上癮

摩斯咖啡全台「買1送1」！高鐵嘉義店獨家開賣「阿里山咖啡」

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

龍華科大迎新嘴對嘴傳水　30秒超噁畫面曝光！

黃鐙輝認「打小孩」：真的有效啦！　兒上小學複製同儕「就變8+9了！」

Makiyo瘦回45KG才辦婚禮　轉頭看老公：旁邊是你齁

三重警爆打路人錄音檔曝光！　無辜男提告：活下來已是萬幸

美式買1送1！各大超商通路「國際咖啡日優惠」快收　拿鐵也買2送2

每月1號小確幸！超商「咖啡買7送7」　還有第2杯10元爽喝

全聯社團2022必買清單出爐！荷包省很大搭配全支付點數再3倍送！

集點賺獎金！街口挑戰賽包辦食衣住行　拼獨享16,888元街口幣

【廣編】搖滾詩人史汀葡萄酒　台灣首度獨家代理發表

Mao’s樂陶陶與鎮瀾宮聯名　新品 9／23上市

2022台北秋季結婚購物節登場　一站式服務購足結婚所需

全聯推出期間限定「紅茶咖啡」！萬聖節全台門市糖果免費送

茶飲、果汁都百搭！在地濃醇鮮乳成就經典台味飲品　真材實料一喝就上癮

摩斯咖啡全台「買1送1」！高鐵嘉義店獨家開賣「阿里山咖啡」

「柬埔寨豬仔」極樂片公開！被害轉加害　為尋歡狠騙髮小不手軟

劉雨柔宣布離婚第5天吐心聲！　愛不只是得到「更大成份是付出」

約會前長痘好困擾？皮膚科醫師教「爆痘急救4步驟」　各種痘都適用

狼師遭控對女學生摸背摟腰　還嗆「揪輸贏」

「高雄最大蛇頭」起底！拐200台人賣到柬埔寨　鄰：全家都不正常

魚丁糸終於「搶回蘇打綠團名」！　花2年取商標權...網哭：歡迎回家

貿協攜手三大熟手引路西、北部非洲　130家業者擠爆會場

美式買1送1！各大超商通路「國際咖啡日優惠」快收　拿鐵也買2送2

北韓今早又射彈！　朝日本海方向「距離高度不明」

以為是腳痛就醫…竟罹患急性白血病！　22歲女偶像停工緊急住院

小本本又來？熊熊曝遭女星「欉康」　曝她「身邊都有小嘍囉」嗆：妖怪圖鑑

消費熱門新聞

超商限時3天大杯美式下殺28元喝

每月1號小確幸！超商「咖啡買7送7」

全聯社團2022必買清單出爐！

foodpanda12組限時超殺優惠碼快收

美式賣場「搬長」必看隱藏版買法

麥當勞「6大品項買1送1」今天限時刮

超商連3天「霜淇淋買1送1」明天開吃

超罪惡「老干媽雞肉披薩」開吃了

10月壽星衝速食店「可樂、薯球免費吃」

酒饕手刀預備！國慶限定紀念酒「限量瓶數」開始搶購

減重醫師法寶：適合各類型肥胖者

台北秋季結婚購物節　觀展抽好禮

全聯推出期間限定「紅茶咖啡」

週年慶拒當灑大姐！入手神級保養

更多熱門

相關新聞

「BRUN不然」插旗台北信義區

「BRUN不然」插旗台北信義區

人氣質感早午餐「BRUN不然」開二店了！地點就在信義路四段、服飾品牌PAZZO形象概念店樓上，明亮通透的三層樓建築內，在二樓戶外露台及三樓空中花園享受早午餐，光影灑落仿佛身處渡假秘境一樣愜意自在。

台北超美復古「歐風咖啡館」開幕　

台北超美復古「歐風咖啡館」開幕　

名字與「台中人」同音3字7折優惠

名字與「台中人」同音3字7折優惠

台中星級飯店Buffet三人行一人免費

台中星級飯店Buffet三人行一人免費

關鍵字：

美食雲超商優惠咖啡優惠

讀者迴響

熱門新聞

吃到飽內行人不碰這2種　他揭內幕：員工也不吃

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

癌末女服大麻二酚　腫瘤竟消失

16歲女借車騎亡　網怒要揪借車男

瑀熙砸595萬入手保時捷911　才買半年「後悔喊賣」

最不適合當夫妻的星座CP！

6星座「桃花旺、好運強」！專家：一路旺到年底

男搭飛機「死在座位上」　老婆面前身亡

快訊／俄羅斯併烏克蘭4州　澤倫斯基申請加入北約

新娘走錯房間「硬上伴郎床」！清醒後爆哭提告

私人車位被停走！他1招反制眾人讚：睡飽點

即／16歲少女騎車上北宜…自摔後遭水泥車輾斃

好市多「萬元買賓士」各店限定　網傻：要圓夢了

罔腰「被關濾鏡」拍完才知！

柯志恩造勢瞬間湧5萬人...警：僅9千

更多

最夯影音

更多
苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝
王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面