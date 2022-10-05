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社會 社會焦點 保障人權

無償幫買300萬球員卡「萬元運費拿不到」　他反挨告詐欺：很切心

▲▼ 。（圖／當事人提供）

▲台中一名彭姓球員卡玩家指控陳姓卡商「暗槓」NBA卡，甚至提告詐欺，今日陳男出面回擊，並稱自己都無償幫他，對方還不付運費，才不願意再合作。（圖／當事人提供）

記者許權毅／台中報導

台中一名彭姓球員卡蒐藏家指控供貨商陳男詐欺，甚至牽扯前職籃球星左從凱，起因則是彭向陳購買價值66萬元的球員卡，其中NBA的球員卡遲遲沒到，認為對方是因價值上漲而「暗槓」，甚至到派出所提告詐欺。對此，陳男出面駁斥，澄清自己只是美國供貨商，「無償幫他」約10次總額近300萬，但彭男多次不付上萬元運費，讓自己不願再賣，已退還20多萬元，卻還被退方告詐欺，認為相當荒謬，陳男也強調，這件事與左從凱完全無關，甚至加碼爆料彭男很會「避稅」。

▲▼一名球員卡商陳男遭台中彭男指控私吞NBA球員卡。（圖／當事人提供）

▲陳男表示，2人算是同行，每次幫忙寄回的球員卡價值落在15到30萬左右，自己也沒有從中抽取利潤，運費還拿不到。（圖／當事人提供）

現今許多職業運動都會推出球員卡以供玩家、粉絲收藏，卡片也會因不同等級、球員表現等等水漲船高，被許多人視為一種投資模式。人在美國供貨的陳男遭台灣蒐藏家彭男指控，說在4月向前職籃球員左從凱與陳男合股所開設的「小左JL團拆」購買3盒WWE、UFC以及NBA球員卡，總計匯了22000美金（約66萬台幣），其中價值8100美金（約25萬台幣）的NBA卡卻遲遲沒到貨，懷疑被暗槓，5月到台中第五分局四平派出所提告對方詐欺、背信。

▲▼一名球員卡商陳男遭台中彭男指控私吞NBA球員卡。（圖／當事人提供）

▲▼陳男拿出2人對話，證明對方拖欠運費，還要求2個禮拜從美國送到台灣，已經把20多萬元退還不願幫忙。（圖／當人提供）

▲▼一名球員卡商陳男遭台中彭男指控私吞NBA球員卡。（圖／當事人提供）

陳男接受《東森新媒體ETtoday》訪問時駁斥，並且說自己其實跟彭男是同行，都是球員卡供貨商，自己進入圈子大概1年多，當時彭男就已經小有名氣，彭男得知自己人在美國後，時常要求幫忙寄貨，甚至直接訂貨寄到他跟朋友家，再要求幫忙寄回台灣，總計約10次的交易價格都在5000到10000美金（約15萬到31萬台幣），不料中間上萬元運費都沒有付，自己還沒有從中抽取利潤，等於是無償幫忙還虧損。

對於彭男說「66萬都付了，有差1、2萬運費」等語，陳男直說「他就是有差啊！不然為什麼不付」，也說自己當初是為了希望認識彭男，能了解台灣球員卡生態以及參考處理模式，沒想到卻被彭男當成「無償工具人」，一度不願再配合，彭男還低聲下去請求協助，這次因為不滿對方不付運費，也在8月退還NBA球員卡的20多萬元，沒想到還被告詐欺。

▲▼ 。（圖／當事人提供）

▲陳男為球員卡供應商，供貨給小左JL團拆，但強調這件事跟左從凱無關。（圖／當事人提供）

▲▼小左JL團拆球員卡店。（圖／翻攝GoogleMaps）

▲陳男表示小左JL團拆球員卡店，前球星左從凱只是掛名。（圖／翻攝GoogleMaps）

陳男進一步說明，彭男故意向媒體提及前球星左從凱，但實質上只有自己跟彭男交易，該家「小左JL團拆」並非自己的店，左從凱是友情贊助掛名，自己也只是供貨商，且彭男要提告的對象還是自己美國的公司，認為故意搬出左從凱名義汙衊相當可笑。

陳男還透露，彭男宣稱自己生意往來上億，但卻很懂如何「避稅」，還教過自己如何逃漏稅，但也說自己現在都有誠實報稅，直言「搞成這樣真的很難看」，對於長期無償幫忙還挨告很「切心」。

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