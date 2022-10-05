立崧食品老闆涉3罪獲30萬交保　吹哨者比讚：一定要抓進去關

▲對於檢調結果快速有了初步結果，L男比了大大一個「讚」。（圖／L男提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名L姓男子指控立崧食品涉嫌販賣過期食品，張姓業者第一時間跳出喊冤，但昨經檢調搜查，漏夜訊問後，依違法食品衛生法、偽造文書和詐欺等3罪嫌，諭令張姓業者、廖姓女會計以30萬元、15萬元具保。對此，L男表示，對檢警偵查快速相當感謝，比了大大一個「讚」，不過他也說，目前的懲罰對業者還遠遠不夠，因危害到的是台灣人的健康，「一定要抓進去關！」

L男稍早接受記者訪問表示，事情透過媒體揭露後，許多離職員工、曾經手的客戶，都相當贊同他的做法；另外，有內部員工向他私下透露，他9月27日離職後，隔天張姓業者試圖透過該名員工找他「回去談」，由於當時業者已知道是他向食安處檢舉，因此對方這一動作讓他有被威脅的感覺。

L男說，就他所知，公司約從4年前就開始「偷天換日」販售過期食品，期間不知有多少國人受害，盼司法能給予嚴懲。

▲L男說，業者曾透過在職同事找他「回去談」。（圖／L男提供）

L男於3日向媒體爆料，他在立崧食品任職約5年，公司主要販售烏骨雞、油雞、鹹水雞等加工雞肉產品，到職約1年後竟發現，張姓老闆會下令員工將已過期的食品標籤撕下，在紙箱外貼上新的未過期標籤來販售，還出貨給知名大型量販店及直播主。隱忍多年，受不了良心譴責，日前離職後，決定將事實踢爆，

▲台中食品大廠遭爆賣冷凍食品過期，改標出貨給「家樂福、丟丟妹」。（圖／Ｌ男提供）

台中地檢署表示，檢察官馬鴻驊指揮台中地檢署事務官、保七並偕同台中市府衛生局人員，4日至立崧食品有限公司執行搜索，今日凌晨認定公司負責人張姓男子、會計廖姓男子涉犯食品安全衛生管理法、詐欺、偽造文書等罪嫌，嫌疑重大，分別諭知具保30萬元、15萬元。

台中地檢署指出，本案是由台中市政府衛生局接獲檢舉，並經檢警衛查緝食品犯罪通報資訊系統通報本署，本署於接獲通報後立即分案，並指派馬鴻驊檢察官指揮相關司法警察、衛生機關進行偵辦。本案將持續深入調查，並責囑相關司法警察、衛生機關，嚴守偵查不公開原則，以保障相關當事人身分及國人之食品衛生安全與健康。