　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

立崧食品老闆涉3罪獲30萬交保　吹哨者比讚：一定要抓進去關

▲▼ 。（圖／L男提供）

▲對於檢調結果快速有了初步結果，L男比了大大一個「讚」。（圖／L男提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名L姓男子指控立崧食品涉嫌販賣過期食品，張姓業者第一時間跳出喊冤，但昨經檢調搜查，漏夜訊問後，依違法食品衛生法、偽造文書和詐欺等3罪嫌，諭令張姓業者、廖姓女會計以30萬元、15萬元具保。對此，L男表示，對檢警偵查快速相當感謝，比了大大一個「讚」，不過他也說，目前的懲罰對業者還遠遠不夠，因危害到的是台灣人的健康，「一定要抓進去關！」

L男稍早接受記者訪問表示，事情透過媒體揭露後，許多離職員工、曾經手的客戶，都相當贊同他的做法；另外，有內部員工向他私下透露，他9月27日離職後，隔天張姓業者試圖透過該名員工找他「回去談」，由於當時業者已知道是他向食安處檢舉，因此對方這一動作讓他有被威脅的感覺。

L男說，就他所知，公司約從4年前就開始「偷天換日」販售過期食品，期間不知有多少國人受害，盼司法能給予嚴懲。

▲▼ 。（圖／L男提供）

▲L男說，業者曾透過在職同事找他「回去談」。（圖／L男提供）

L男於3日向媒體爆料，他在立崧食品任職約5年，公司主要販售烏骨雞、油雞、鹹水雞等加工雞肉產品，到職約1年後竟發現，張姓老闆會下令員工將已過期的食品標籤撕下，在紙箱外貼上新的未過期標籤來販售，還出貨給知名大型量販店及直播主。隱忍多年，受不了良心譴責，日前離職後，決定將事實踢爆，

▲驚！台中食品大廠遭爆賣冷凍食品過期，改標出貨給「家樂福、丟丟妹」。（圖／Ｌ男提供）

▲台中食品大廠遭爆賣冷凍食品過期，改標出貨給「家樂福、丟丟妹」。（圖／Ｌ男提供）

台中地檢署表示，檢察官馬鴻驊指揮台中地檢署事務官、保七並偕同台中市府衛生局人員，4日至立崧食品有限公司執行搜索，今日凌晨認定公司負責人張姓男子、會計廖姓男子涉犯食品安全衛生管理法、詐欺、偽造文書等罪嫌，嫌疑重大，分別諭知具保30萬元、15萬元。

台中地檢署指出，本案是由台中市政府衛生局接獲檢舉，並經檢警衛查緝食品犯罪通報資訊系統通報本署，本署於接獲通報後立即分案，並指派馬鴻驊檢察官指揮相關司法警察、衛生機關進行偵辦。本案將持續深入調查，並責囑相關司法警察、衛生機關，嚴守偵查不公開原則，以保障相關當事人身分及國人之食品衛生安全與健康。

►MIT石墨烯孅塑褲穿上超顯瘦！驚爆價980元

ET快訊
立委提「發現金刺激消費」　國發會：台灣人反而會存起來
快訊／資策會指高虹安違反學術倫理：雷同比例近8成、可能提告
沒有高端！日本開放自由行「新增5款認可疫苗」
快訊／遭爆約泡「已婚富商」　登山女神回應了！
台股恐跌到萬二！　台灣先生谷月涵：進場再等等
前首席AV女優「孩子長得超像他」！　網點名NBA灌籃王就是生
快訊／魏如萱離婚了！　經紀人認：已和隆宸翰結束婚姻關係
上班竟沒命！19歲男遭同事割頸亡　父抱遺照淚崩求真相
快訊／夜店殺警案定讞！　曾威豪、劉芯彤夫婦輕判8年確定

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

車內連結狂啾啾！小三被弄破皮喊「都紅了」　人夫竟扯辯：在吃麵

台東男駕車撞民宅！磚頭砸窗打人還襲警　車上搜出3包安毒

彰縣半年內公布62人酒駕姓名照片　這9人最惡劣！連犯3次罰不怕

無償幫買300萬球員卡「萬元運費拿不到」　他反挨告詐欺：很切心

夜店殺警案定讞　曾威豪劉芯彤夫婦均獲輕判8年確定

上班竟沒命！19歲男遭同事持刀割頸亡　父抱遺照淚崩求真相

蜜月就分床睡！軍人夫約SPA男師傅開房間　妻崩潰訴離准了

花蓮2男販毒被逮　住處搜出毒咖啡包愷他命...贓物現金擺滿桌

警打人還要告傷害！三重分局：雙方均有受傷...無法干涉同仁提告

立崧食品老闆涉3罪獲30萬交保　吹哨者比讚：一定要抓進去關

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

暖心！阿嬤回收物掉整街　9高中生雙手抱滿默默幫忙

謝忻.小甜甜閨蜜情不再？　兩人並坐幾乎「全程零互動」

柯佳嬿被敲碗上《玩很大》超疑惑　韓國得獎..笑「粉絲哪有許光漢多」

轎車起步直撞孔洞上工人！　女駕駛聽「壓到人」急倒車

車內連結狂啾啾！小三被弄破皮喊「都紅了」　人夫竟扯辯：在吃麵

台東男駕車撞民宅！磚頭砸窗打人還襲警　車上搜出3包安毒

彰縣半年內公布62人酒駕姓名照片　這9人最惡劣！連犯3次罰不怕

無償幫買300萬球員卡「萬元運費拿不到」　他反挨告詐欺：很切心

夜店殺警案定讞　曾威豪劉芯彤夫婦均獲輕判8年確定

上班竟沒命！19歲男遭同事持刀割頸亡　父抱遺照淚崩求真相

蜜月就分床睡！軍人夫約SPA男師傅開房間　妻崩潰訴離准了

花蓮2男販毒被逮　住處搜出毒咖啡包愷他命...贓物現金擺滿桌

警打人還要告傷害！三重分局：雙方均有受傷...無法干涉同仁提告

立崧食品老闆涉3罪獲30萬交保　吹哨者比讚：一定要抓進去關

洋基紀錄夜！賈吉62轟創美聯歷史　柯爾257K隊史第一

電視看一半爆炸！16歲弟遭「碎片狂刺」慘死　牆壁破大洞

少子化衝擊！立委提案調降國中小師生比　教部：2個月內提報告

東森國際／購物／房屋蟬聯「幸福企業」金獎！上班也能「吸狗擼貓」重視員工心理健康

台北Indulge名列第82名　2022世界50大酒吧名單出爐

明天衝！　八月堂1門市限定「可頌買3送1」只有3天

立委籲發現金刺激消費　國發會龔明鑫：台灣人偏好儲蓄

高雄龍貓隧道來了！最美輕軌路線今下午通車　免費搭車期間曝

唐鳳：數位部會構建媒體、數位平台對話　30天內跨部調查結果

柯文哲嗆陳時中「去死」　吳思瑤轟：就算選舉殺紅眼也要有人性

天才貓輕鬆解開上鎖窗　操作超老練媽媽看傻眼

社會熱門新聞

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

登山女神約泡已婚富商「討170萬贊助」　正宮抓姦神器曝光

惡龍張錫銘今出庭　假釋遭拒18次

登山女神淪小三　一圖看她多厲害

「吃人行道」違建拆完　前後對比照曝光！

獨／妻遭91歲翁撞死　夫悲慟2因素拒上香

即／涉買兇暗殺青山宮主委　威震吳明達再度被捕

獨／BMW男遭警車撞躺加護5天！友控警見死不救

快訊／快改道！國1大車自撞「出口封閉」　

快訊／中港大排下驚見焦屍！警封鎖現場調查

沒上過健身房！149cm正妹女護理師1年剷肉14kg　

更多熱門

相關新聞

即/光速打臉！立崧食品業者涉食安、詐欺30萬元具保

即/光速打臉！立崧食品業者涉食安、詐欺30萬元具保

台中市一名男子3日爆料食品大廠立崧食品業者涉嫌販賣過期商品，還出貨給知名大型量販店及直播主，但張姓業者出面否認喊冤，更指是前員工挾怨報復。對此，檢調火速展開調查，昨日至該公司執行搜索，並傳喚張姓業者、廖姓會計等人，經漏夜偵訊，認張、廖違反食品安全衛生法、偽造文書等罪嫌，諭令分別以30萬元、15萬元具保。

梁維珊／提領死者存款的刑責

梁維珊／提領死者存款的刑責

男大生遭退學　詐領低收補助14萬下場曝

男大生遭退學　詐領低收補助14萬下場曝

下載超過1300萬！85個廣告詐欺App流竄App Store、Google Play

下載超過1300萬！85個廣告詐欺App流竄App Store、Google Play

林穎孟出庭：有人意圖使我不當選

林穎孟出庭：有人意圖使我不當選

關鍵字：

立崧食品詐欺偽造文書食品安全衛生法

讀者迴響

熱門新聞

快訊／金曲台語歌手高向鵬過世！

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

快訊／魏如萱證實離婚隆宸翰了！

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

蕭亞軒現身巴黎「五官又變了」驚人近照曝光！

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

印度喜馬拉雅山雪崩！登山隊被活埋已10死

許維恩認了「揹山寨名牌包」！認錯：對不起大家

錢薇娟錄《全明星》發飆大罵！發火內幕曝光

登山女神約泡已婚富商「討170萬贊助」　正宮抓姦神器曝光

王心凌回台灣了！姊妹私下聚會照曝

更多

最夯影音

更多
夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先
調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面