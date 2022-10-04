月子中心照護員滑手機83mins！男嬰嗆奶腦傷...搶救275天亡

▲士林區某產後護理之家盧姓照護員遭控2019年時，滑手機達1小時23分鐘，未察看剛喝完奶的鍾姓男嬰，導致男嬰溢奶併發肺炎敗血症多器官衰竭死亡。（示意圖非當事人／取自Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

心該有多痛！北市士林區「康和基河產後護理之家」盧姓照護員遭控，照顧嬰兒時卻滑手機，期間未注意入住僅14天的鍾姓男嬰因溢奶發出咳嗽或嗆到等聲響，直到1小時23分鐘後，發現男嬰唇周發紺、無呼吸心跳，經送醫搶救仍因溢奶、併發肺炎，進而敗血性休克併多重器官衰竭死亡，男嬰父母提起告訴。士林地檢署偵結，依過失致死罪將盧女提起公訴。

起訴指出，王姓母親於2019年2月產下男嬰，並於同年月20日入住產後護理之家。3月6日晚間18時15分，王母餵完母奶後將孩子推回嬰兒室，因男嬰患有新生兒鵝口瘡，30歲盧姓照護員則將男嬰放在另一個獨立隔間觀察室，6分鐘後未再入內查看，但她卻在照顧鍾姓男嬰及另名嬰兒之際，滑手機長達1小時23分鐘，再次回觀察室，赫然發現男嬰有溢奶、口鼻發紺情況，立刻替他拍背、清除鼻腔及口腔分泌物，同時給予腳底板刺激，但男嬰膚色仍發紫無心跳，她立刻請求李姓照護員協助，並持續執行心肺復甦術。

男嬰送往新光醫院急救後恢復心跳，後轉送到板橋國泰醫院、三軍總醫院治療，治療275天仍因缺氧缺血性腦病變、昏迷需仰賴呼吸器，併發肺炎，進而敗血性休克併多重器官衰竭死亡，痛失愛子的父母則提起告訴。

案發後，護理之家等人曾向男嬰父母表達歉意說：「我們確實有錯，監督不周教育不夠、「針對這個事情我們是有做個內部大型的檢討」等，但仍難以彌補父母喪子之痛。

偵查時，盧女坦承犯行，檢警根據雙方簽立合約、嬰兒室內監視畫面，及護理之家作業規範清楚告知不得帶手機進嬰兒室等，依過失致死罪將盧女提起公訴。

另外，鍾姓父母認護理之家李姓董事長、江姓負責人、李、劉姓護理師等6人共涉過失致死罪嫌，檢方認案發時，是因盧女處理個人事務而未對男嬰多加巡視，而非因當時業務繁重，配置人力不足，或無專業能力處理男嬰溢奶情形，而無法妥善照顧嬰兒，難認被告與男嬰死亡結果具有相當因果關係，予以不起訴處分。