1800座校園兒童遊戲場大改造　融入在地特色兼具安全

▲新竹市竹蓮國小新設遊戲場採用火車意象。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

為改善校園兒童遊戲場安全，教育部向行政院爭取21億元經費，協助各地方政府改善兒童遊戲場，全台已有1800校陸續完工啟用，提供學生更安全的遊戲空間，部分學校還結合在地特色，打造話題性的遊樂空間，像是以火車、船等交通工具為主題，提供孩子多元的遊戲體驗。

國教署表示，設計師採用各種設計手法及融入在地文化元素，創造出各種特色遊戲場，不但提供符合安全規範的遊戲場，也提供學生更加有趣的玩耍空間。像是新竹市竹蓮國小新設遊戲場採用火車意象，以大量的木質材料作為遊戲設備主體及外觀呈現，避免塑膠製遊具在日曬雨淋下老化及脆化，在每節車廂設置攀爬型網籠，前車廂設置攀爬式網架等。

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▲屏東縣東港國小打造成一座符合東港船隻意象的遊戲場。（圖／教育部提供）

屏東縣東港國小則打造成一座符合東港船隻意象的遊戲場，設計師在遊戲場域內設置一座木製船頭主體，學生可以透過後端的攀爬牆、船身側邊攀爬設備到達平臺，而除了船頭巧思設計外，還設置有單人式鞦韆及鳥巢式鞦韆，學生可以發揮自己的想像力嬉戲。

台南市港東國小新設遊戲場採用「港東火車鐵軌」意象，設計多元變化的攀爬網、攀爬架、攀爬岩及溜滑梯，搭配傳統火車的紅黑主色，車廂部分則設置平臺，讓學生可採用不同的路徑到達，學生下課時間在火車遊戲場往來穿梭，十分有趣。