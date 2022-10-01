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學者批雙語政策錯誤「反讓英文能力↓」　籲政府盡早認錯改正

記者許敏溶／台北報導

政府全力推動「2030國家雙語政策」遭遇學術界反對聲浪，行政院也因此改名為「2030雙語政策」，但在今（1日）一場新書發表會上，學者批評此舉為「換湯不換藥」，政府作法是把英文從學習學科變成學習工具，不僅年輕人中文程度嚴重受影響，英文程度也不會提高，甚至更糟，若從提升競爭力角度來看，作法絕對是錯誤，呼籲政府儘早認錯並從源頭加以導正。

為厚植國人英語力，全方位提升國家整體競爭力，政府全力推動「2030國家雙語政策」，希望將打造台灣成為雙語國家，但政策推出後受到學術界質疑，今年3月改為「2030雙語政策」，但在今天早上的《雙語國家狂想》新書發表會上，引發學者與教師批評政策錯誤，呼籲政府儘早認錯並從源頭加以導正。

《雙語國家狂想》作者之一、台大人文社會高等研究院長廖咸浩指出，政府名稱雖然改，但卻是換湯不換藥，政策實踐並沒改變，反而變本加厲，這是國安級事件，政府雙語政策是一個全英文授課政策，要把英文從一個學習的學科，變成學習的工具，若所有課程都變成全英語授課，狀況就像孟加拉人用英語學習大一物理，學生聽不懂，學科不僅變糟糕，英文不會變好，若從提升競爭力角度來看，絕對是「錯誤、錯誤、再錯誤」。

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▲▼學者批評政府雙語政策錯誤「反讓英文變糟、能力↓」，呼籲政府盡早認錯改正。（圖／記者許敏溶攝）

▲廖咸浩（圖右）認為，政府雙語政策錯誤，反讓年人英文能力不會提高多少或下降。（圖／記者許敏溶攝）

廖咸浩強調，上述作法將導致年輕人中文程度受到嚴重影響，而且英文程度不會因此提高多少，甚至降低，其他英數史地等學科反而沒辦法學好或變得更糟糕，香港與新加坡就是很明顯例子，像是新加坡的雙語政策，變成獨尊英語而忽略母語，現在中文變成學科，英文變成學習工具，結果是「半英語、不英語」國家，難道台灣希望變成「中文不好、英文也不好」的社會，以及學科知識也學不好的國家嗎？

作者之一、東海大學講座教授何萬順指出，民進黨提出雙語國家政策動機，原因之一是對台灣英語能力的憂心，這是英檢業者與民進黨，透過媒體對民眾洗腦，讓大家以為「台灣菜英文」，事實上，英檢在其他國家是菁英去考，但台灣則是大家都去考，當然成績不如其他國家。

▲▼學者批評政府雙語政策錯誤「反讓英文變糟、能力↓」，呼籲政府盡早認錯改正。（圖／記者許敏溶攝）

▲何萬順認為，英文很重要，但不是最重要，也不是唯一重要。（圖／記者許敏溶攝）

何萬順強調，英文當然很重要，但不是最重要，也不是唯一重要，若政府強推雙語政策，只會造成平庸與貧乏，英文是「人人通卻人人鬆」，會英文但沒有非常好，因為台灣沒有英文的學習環境，台灣的英文程度，最多就會像之前印度菲律賓等從英美殖民地獨立出來的國家，大家要深刻反思可能後果。

另一名作者、全教總文宣部主任羅德水也指出，在中央政策主導下，不少縣市紛紛出現「雙語教師」招考，排擠應有專業師資結構，甚至連國文科教師筆試都要考英文，還規定口試以英文進行的亂象，簡直是走火入魔，更將「雙語教學」當成一種「進步」教學方式，但不是所有立意良好政策都能通往天堂，用獨厚英文方式甄選專科教師，已經出現明顯荒謬與災難，希望教育部盡早承認錯誤，並從源頭加以導正。

▲▼學者批評政府雙語政策錯誤「反讓英文變糟、能力↓」，呼籲政府盡早認錯改正。（圖／記者許敏溶攝）

▲學者批評政府雙語政策錯誤，反讓年輕人英文變糟、能力下降，呼籲政府盡早認錯改正。（圖／記者許敏溶攝）

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