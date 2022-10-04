結合綠能、環保、永續　東森集團獲「新北建築工程圍籬綠美化」特優

▲東森集團新北市全球營運總部「城市恩典藝廊」榮獲新北市建築工程施工圍籬綠美化評選「城市森林組-特優獎」，東森全球執行長陳通和由新北市副市長陳純敬手中接過獎座，為東森集團再添榮耀。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

為促進市容景觀及響應市政推動低碳政策，新北市工務局舉辦「建築工程施工圍籬綠美化評選活動」，評選最終結果，「城市森林組-特優獎」由東森集團新北市全球營運總部「城市恩典藝廊」獲獎，「視覺藝術組-特優獎」則由丞石建築開發有限公司獲獎。副市長陳純敬4日受訪時表示，東森集團不僅提升了都市美學，同時也提升了企業形象，感謝東森集團對社會所進的責任。

新北市工務局長詹榮鋒指出，「建築工程施工圍籬綠美化評選活動」的評選小組由學者、專家及公會組成，透過現勘考評與民眾網路票選結果，根據「美化」主軸設計理念、綠化及美化效果、工地環境與維護管理等項目，綜合選出獲獎者。

工務局指出，施工圍籬評選活動由評選小組依據各評選作品之綠美化或創意設計，逕行分為「城市森林組」及「視覺藝術組」兩組，參賽者將森林綠化及創意視覺設計等概念融入，創造出有感的生活美學及低碳環境，將一向給人冰冷、不美觀的施工圍籬妝點成都市藝廊，使圍籬煥然一新。

東森全球事業執行長陳通和表示，東森城市恩典藝廊將室外自然植栽綠牆由南、東雙面連結，長達340米，種滿鵝藤掌、娃娃朱蕉、蔓綠絨、金露花、紫錦草等十數種植物，植栽之間還架設東森集團關企LED燈箱，不僅兼顧夜間照明，守護行人與行車的安全；植栽的光合作用也能淨化空氣、調節氣候，成為一座牆上的城市花園。這次能獲獎，感到非常榮幸，也代表政府與民眾對於東森集團持續致力於綠能環保永續企業社會責任貢獻的肯定。

陳純敬表示，我們生活的環境難免會看到工地，雖然這是社區的一部分，但如果工地髒亂，對生活是會影響的，透過這次的競賽，可以看到東森集團應該是有秩序的公司，集團不僅增加都市景觀、都市美學，對於企業形象提升也是很好的工具，感謝東森對社會所盡的責任。

陳純敬強調，工地圍籬美化只是城市美學的一部分，在市府提出的2030年願景中，希望可以透過整體的開發，美化生活團境外，也將文化所留下的名勝古蹟融入在市容中，期待未來不僅是融合、永續，或是都市健康，希望可以全部把它包在一起。