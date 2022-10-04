「免費」搭乘到市區！小黃公車再添7路線　涵蓋台中21行政區

▲台中市長盧秀燕出席「小黃公車＋7線，幸福台中愛無限」記者會。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

為方便台中偏鄉居民交通便捷，台中市政府交通局今年再新增7條「小黃公車」路線，透過計程車的便利性，可到達不易設置公車站牌的地點，深入石岡、后里、外埔、梧棲、大肚及大雅等地區，擴大到原縣區21個行政區、139個里，本月3日起以預約方式免費提供搭乘服務。市長盧秀燕打趣提醒，「這些小黃是有固定路線的，可別把他當一般計程車使喚，甚至要求開去台北！」

台中市交通局3日上午在大肚區順安宮舉辦「小黃公車＋7線，幸福台中愛無限」記者會，盧秀燕指出，市府積極推動小黃公車，上路以來受到市民歡迎，因此從原有的15條小黃公車路線，今年再新增7條路線，服務遍及台中原縣區的所有行政區，偏遠地區民眾不再為外出問題所困擾。

盧秀燕說，小黃公車政策為照顧偏遠地區民眾，部分路線無市區公車行駛，部分採隨招隨停方式營運，方便高齡者或行動不便者搭乘，且搭乘小黃公車皆不收費，並以較市區公車舒適的計程車提供更優質的服務，鼓勵民眾多加搭乘公共運輸，節能減碳，減少空汙，還能照顧偏遠地區民眾搭乘公共運輸需求的權益。

▲小黃公車今年增加7路線。（圖／記者白珈陽攝）

交通局長葉昭甫進一步說明，其中新增營運的黃21路王田營埔線，即在今天舉辦記者會的大肚區順安宮設站點，串聯王田王福街中和營埔等里，進入小巷弄載運民眾，途中經過郵局、國小、火車站等當地重要地點，更可轉乘公車或火車至台中市區。

葉昭甫表示，去年小黃公車新增7條路線，前進海線地區，今年新增的7條小黃公車路線，包括黃16路福興永豐線、黃17路中興嶺石岡線、黃18路后里四塊厝線、黃19路口庄水美線、黃20路梧棲沙鹿線、黃21路王田營埔線、黃22路舊庄員林線。



此外，本次新闢路線如黃16路福興永豐線及黃17路中興嶺石岡線，規劃串聯黃9路新社白毛台線及黃3路新社新五村線，讓新社福興社區可通往和平區公所及永豐，便利新社水井居民前往崑山國小通學及石岡地區洽公。

▲台中市府交通局長葉昭甫。（圖／記者白珈陽攝）

葉昭甫指出，黃18路后里四塊厝線、黃19路口庄水美線則行駛后里、外埔區，規劃行經內埔市場、后里車站、三崁活動中心、外埔區公所；黃20路梧棲沙鹿線，規劃行經梧棲區公所、梧棲市場、童綜合醫院、沙鹿車站、沙鹿光田醫院，滿足民眾日常需求；黃22路舊庄員林線規劃由清水舊庄出發，行經神岡、大雅等區域。



交通局提醒，小黃公車有固定發車時間，但因計程車只能載運3到4人，乘客務必前一天「電話預約」，也會視乘車需求調派，照顧市民交通需求，相關資訊可參考交通局網頁。

