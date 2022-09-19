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社會 社會焦點 保障人權

陳坤和「被送回逃脫地」中國醫住ICU　逃亡20小時半夜搭小黃移動

記者游瓊華、白珈陽、許權毅／台中報導

中監暴力犯陳坤和17日在中國醫戒護就醫時脫逃，逃亡20小時後在桃園中壢落網，期間連半夜都搭計程車移動。陳遭警方圍捕時自殘，導致頸部、胸部鮮血直流，被送往天晟醫院治療後無礙，昨日晚間被「送回逃脫地」中國醫進行後續治療，且為了加強監控，收治在加護病房。台中地檢表示，因本次案件，陳多了逃脫、毀損、竊盜、妨害公務等罪，將另案偵辦。

▲▼陳坤和在殯儀館偷車。（圖／民眾提供）

▲陳坤和17日下午5點多穿著病服到附近殯儀館偷車。（圖／民眾提供）

回顧本案，陳坤和在17日上午10點因骨折進行拆除鋼釘手術，不料在同日17時破壞腳鐐後逃往附近殯儀館竊車，再衝破停車場柵欄逃往北區梅亭街附近，變裝後搭乘計程車在南投、台中、桃園三地折返製造斷點，期間向親友四處借錢，身上還帶著一把剪刀跟藍波刀等利器，靠著借來的金援，搭乘計程車穿梭在市區。警方調查發現，陳坤和就連半夜都搭乘計程車移動，初步調查在中壢有地緣關係。

▲▼台中越獄犯陳坤和。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中監在17日20時5分通報，距陳坤和脫逃已過3小時，中監表示慢一點點會改進。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼中監逃犯陳坤和中壢落網。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲陳坤和脫逃20小時後在桃園中壢落網。（圖／記者鄧木卿翻攝）

18日13時45分，專案小組發現陳坤和在中壢中山東路一段出沒，20多名員警見時機成熟上前圍捕，陳坤和拒捕反抗，員警立刻對空鳴槍示警，沒想到陳坤和突然拿出藍波刀刺胸、割喉自刎，員警立刻上前壓制，並通知救護人員將其送往天晟醫院治療，無生命危險。

▲▼中國醫藥大學,中國附醫,急診,台中,醫院,病人,中國醫藥,外觀。（圖／記者許權毅拍攝）

▲陳坤和目前被收治在加護病房，由中監加強看守。（圖／記者許權毅拍攝）

同日晚間，陳坤和在重重警戒下再度被送回台中中國醫，據悉，陳坤和的刀傷已無大礙，且意識清楚，不過為了加強監控，雖無嚴重傷勢仍被收治在加護病房，由看守所戒護中。中監曾說明，中國醫有7名獄方工作人員常駐，監視重點有3處加護病房、2處急診室、2間病房。

▲▼中監暴力犯陳坤和脫逃，右為陳嫌當時腳上的同款腳鐐、左則為一般收容人外出使用之腳鐐。（圖／記者白珈陽攝）

▲中監暴力犯陳坤和脫逃，右為陳嫌當時腳上的同款腳鐐、左則為一般收容人外出使用之腳鐐。（圖／記者白珈陽攝）

中監副典獄長楊戶政表示，本案由台中地檢署指揮偵辦，陳目前算是看守所管制的人，後續陳會發落中監或是看守所還不一定，都有可能。台中地檢署表示，因陳坤和有案在身，昨逮到人是屬通緝犯歸案，將照程序送監執行，不過陳因本次事件，另多了逃脫、毀損、竊盜、妨害公務等罪，將另案偵辦。

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