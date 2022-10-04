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新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」　乘客嚇哭11人下車勸架

▲▼新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」　車上乘客嚇哭 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲自小客車駕駛在國道上，拿球棒下車理論 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

記者鄒鎮宇／綜合報導

宜蘭縣國道5號蘇澳交流道3日發生行車糾紛，一輛遊覽車跟自小客車雙方不滿互按喇叭，最後停在國道中間下車理論，小客車駕駛甚至拿出球棒示威，最後卻被運將奪走痛打。事後，遊覽車上乘客拍攝的畫片曝光，清楚看到兩人互打的過程，以及後續多達11人下車到國道上勸架的畫面。

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出該起行車糾紛的另個視角，為遊覽車上的乘客所拍攝；畫面顯示，小客車駕駛起初將鋁棒放在肩膀上走向運將，邊走邊用球棒指著人大罵，雙方靠近後從口角演變為肢體衝突，同時國道上有不少車輛從他們兩人身邊經過，情況非常危險。

▲▼新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」　車上乘客嚇哭 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲▼遊覽車運將奪過球棒反殺，許多乘客下車勸架。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲▼新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」　車上乘客嚇哭 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

期間，遊覽車上的乘客都不知道該如何是好，車上的孩童甚至因此嚇到哭了出來。車上有乘客幫忙報警，也有不少人找到開門按扭，衝下車勸架，最後有至少11人在國道上相勸。

網友看完紛紛留言，「可憐，拿球棒還輸人」、「第一次看到吵架帶武器給別人打自己的」、「應該要報警，在國道被搶球棒」、「偏偏要越級打怪」、「一群吃瓜乘客，反應一個小型社會」、「講真的，要打早就動手了。拿著球棒指指點點像個娘砲，早就輸了」、「這個故事告訴我們拿球棒要拿好不然死的是自己」。

也有人說，「大人做了最壞的身教，這時侯應該是要有人報警處理，大家都要在車上才對吧，一面要小朋友別下去，一面大人搶著要下去，這是國道上耶」、「下車的一群人一點危機意識都沒有，都已經報警了等公路警察來就好了，你們這樣下車..運氣不好再發生事情，整台車子真的也就不用繼續遊覽了」、「下車的人每個真的都是犯大錯，一大堆下去是幹什麼的，如果後面來一台砂石車，煞車不及，這些人都成肉柄，怎麼只有一直駡小孩不要下去，怎麼都沒有人說都不要下去」。

據悉，此案發生於3日中午12時許，遊覽車駕駛跟自小客車駕駛疑因按喇叭而發生糾紛，雙方互嗆後下車理論。起初，自小客車駕駛拿著鋁棒朝運將嗆聲，最後出手時卻被奪棒反殺，等員警獲報到場後，雙方已離開現場。

警方表示，將車輛停在國道上，可依違反道路交通管理處罰條例第33條處3000到6000元罰鍰，警方目前將通知當事人到案說明。

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