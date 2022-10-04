老粉驚呆變漂亮！百萬YTR曬30歲生日照　阿滴認證「神似太妍」

▲安啾已是百萬YouTuber。（圖／翻攝自Facebook／安啾 Anjou）

網搜小組／鄺郁庭報導

知名YouTuber安啾（Anjou）多年前因開箱「迴聲小倉鼠」爆紅，如今已經是140萬訂閱的百萬YouTuber。就有女網友在Dcard發文，說她算是早期的粉絲，當時就覺得安啾算是漂亮的女YouTuber，但沒有美到驚艷的感覺，但最近看了某支新片後，不禁驚呼「哇嗚！怎麼變那麼漂亮？」話題意外引發熱論。

這位女網友以「安啾越來越漂亮了」為題發文，文中表示，「我大概是從冰桶時代就開始在追安啾的粉絲，但也沒有非常喜歡，就是有訂閱，有更新影片會看一下」，當時就覺得安啾在女性YouTuber中算是漂亮，但沒有到驚艷的程度。

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最近她看了安啾去韓國的樂高樂園影片，則是忍不住驚呼，因為覺得安啾變得很漂亮，就到IG翻安啾以前的照片，「然後就慢慢看之前的照片，我覺得她有越來越找到自己的風格」，最後不禁讚嘆，「我覺得她戴眼鏡接髮後，真的變好仙～」

▲▼也有粉絲覺得安啾超凍齡，感覺2016年（上）跟最近（下）只有髮型跟妝容差異。（圖／翻攝自Facebook／安啾 Anjou）

貼文一出，底下有不少人也頗有共鳴，「我跟妳一樣，冰桶時期開始偶爾看～也是前陣子看到她長髮，覺得『哇！也太漂亮了吧！』好羨慕戴眼鏡也能這麼好看」、「感覺是因為瀏海，她很適合平瀏海耶！或者空氣瀏海（？）以前是有斜開口的瀏海」、「看起來是牙齒有重新弄，就更美了～」

而昨（3）日迎來30歲生日的安啾，也在粉絲專頁貼出捧花照，寫下「HBD to me」為自己慶生。有趣的是，YouTuber好友阿滴看到這張照片，突然覺得很眼熟，忍不住在留言處驚呼「太妍！」就有粉絲也附和，「這個角度真的好像。」紛紛讚嘆安啾絕美側顏。