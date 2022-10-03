百萬網紅「激凸逛超市片」曝！　吸900萬人共賞

▲網紅Angie Bikini只是在超市閒晃，影片就有900多萬人次觀看。（圖／翻攝YouTube「Angie Bikini」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一名YouTuber不害羞表露自己的身材，經常解放胸部逛超市，不穿內衣僅套一件薄上衣的她激凸非常明顯，在頻道中的多支影片就是以「激凸逛超市」為主題吸引流量，其中一支日常影片更超過900萬次觀看，底下留言一片讚好。

美國亞裔YouTuber「Angie Bikini」在頻道中大方展露身材，換裝試穿、激凸逛街樣樣來，特點就是「胸罩能省則省」，而最多人觀看的一支片，就是她穿著透膚白長袖上衣並且「嚴重激凸」，在超市逛街的3分多鐘影片，累積觀看數高達917萬人次。

「Angie Bikini」在影片中推著購物車閒逛，在貨架與貨架之間把商品拿起來看，就像人們平常會做的行為，不過並沒有看到她真的把任何商品放進購物車內。

▼Angie Bikini在貨架之間找到流量密碼。（圖／翻攝YouTube「Angie Bikini」）

影片累積讚數近6萬讚，網友紛紛留言讚好，「我從來沒想過看一個人在超市購物可以那麼吸引人」、「這應該是我第一次這麼享受看人逛街，如果妳在我家附近的超市出現的話，我會先跟妳說嗨，然後就地暈倒」、「這影片好讚！拜託多拍一點這種的」、「這個購物經驗很『到點』」！

「Angie Bikini」頻道追蹤人數突破百萬人，影片累積觀看次數更已超過2.99億次。