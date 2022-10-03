4潛客賞魚漂流墾丁外海　業者出動香蕉船救援！違和畫面網笑了

▲墾丁船帆石外海有4名潛客漂流，海巡偕同水上業者出動香蕉船將人載回。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福、黃資真／屏東報導

墾丁船帆石海域有大量沙丁魚群聚的特殊景觀，成為不少潛水客朝聖的景點之一。然而1日中午卻有4名潛客因體力不支，無力游回岸邊，在水面漂流。義消獲報後趕緊騎乘水上摩托車，將4人以香蕉船載回，畫面十分違和，有網友就笑稱4人除了賞魚，還附贈免費體驗水上活動。

墾丁消防分隊說明，1日中午11時14分接獲民眾報案，船帆石外海約500公尺外有4人在海上漂流，由於海流強大不知去向，緊急出動警消2車5人及義消13人。

分隊同步聯絡當地義消支援水上摩托車進行海面及岸際搜索，最終在香蕉灣海域發現載浮載沉的4名潛客，意識皆清醒，由海岸巡邏員、船帆石水上業者(義消)偕同出動水上摩托車到場救援。

接觸潛客後他們表示無力游回岸邊，因此由業者出動「香蕉船」將潛客載回船帆石沙灘，潛客表示人無不適，拒絕就醫。

墾丁消防分隊呼籲，近日因船帆石海域水中有大量沙丁魚群聚的水中特殊現象，吸引遊客前往遊憩，其中包含大量潛水客及自由潛水人士，民眾仍要衡量自身情況，選擇適合戲水的海域下水，注意自身生命財產安全，外出開心遊玩，平平安安的回家才是最重要的。