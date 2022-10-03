屏縣警交通隊「安全創意梗圖徵選」　成績揭曉…拒當馬路3寶

▲屏東縣政府警察局長劉印宮與得獎者合影 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局交通隊運用多元化宣導方式，所舉辦之交通安全創意梗圖競賽活動，經1個月全省徵件，民眾報名踴躍，經初步篩選符合參賽資格者，計有120件作品報名參賽，經由競賽評審委員們評選出28件作品，並將其置於相關網頁上，再經過廣大民眾票選，以票數多寡揭曉勝選作品。

▲第一名作品。

成績揭曉，第一名蔡馨薇、第二名陳書安、第三名張嘉芬，佳作5名分別為鄭雅文、趙婉芝、葉素娟、李燕玫及麥圃宭。





▲第2名。

這次活動針對肇事率較高之事故形態及對象，以高齡者、未戴安全帽、自撞及酒駕防制為宣導主軸，參加對象及分組方式均為全國不分區及不限年紀，號召喜歡媒體素材及人文創作的族群參與比賽，使交通安全標語及插圖結合，激盪出令人會心一笑及印象深刻詼諧有趣的梗圖，期能透過這次不一樣宣導方式，觸及國內各階層族群，增加大眾對於交通安全觀念之認識，並達到擴大推廣用路安全觀念之效益，也呼籲大眾思考交通安全議題，對其周遭親友所產生之危害性，進而達到降低交通意外事故之發生。

警察局局長劉印宮表示，提升交通安全意識及正確的用路習慣，是刻不容緩之工作，警察局透過多方面宣導方式，廣為散播「交通安全」觀念，並邀請社會大眾朋友共同參與是類活動；這次活動報名者很踴躍，可見民眾對於交通安全議題關注度有所提升，更能貼近民眾的想法與產生共鳴，參賽的各項作品中也展現十足創意，未來警察局與大家一起努力，讓道路變成一個更安全的地方。