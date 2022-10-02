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屏縣警局長渡海視導琉球　勉警全力維護治安+交通…員警感窩心

▲縣警局長劉印宮到小琉球慰勉員警辛勞 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲縣警局長劉印宮(右)到小琉球慰勉員警辛勞 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局局長劉印宮為體恤離島警察同仁，於今(2)日特別前往東港分局琉球分駐所慰勞辛苦執勤的員警，讓同仁備感窩心。

▲縣警局長劉印宮到小琉球慰勉員警辛勞 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲縣警局長劉印宮到小琉球慰勉員警辛勞 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

警方表示，國旅盛行，不少遊客都會選擇屏東小琉球，日前花東地區發生強震重創花東交通，更有許多原本欲前往花東旅遊民眾臨時更改行程轉往小琉球旅遊渡假，短時間內大量旅遊人潮，且小琉球於9月29、30日亦舉行「小琉球迎媽祖文化季」全台七大媽祖在島上遶境賜福安民活動。

劉局長於2日上午10時搭船前往小琉球，下船後即前往白沙碼頭視察，並攜帶運動飲料慰勉在大太陽底下辛苦的交通疏導同仁，隨後前往琉球分駐所致贈茶葉及水果禮盒慰勞長期守護著離島治安及交通的辛苦同仁，讓分駐所所有同仁感到特別的窩心。

東港警分局長張世儒表示，感謝局長特至小琉球慰問打氣，讓同仁備感溫暖窩心並提升工作士氣；該分局對於離島治安及交通非常重視，如遇有連假期間亦增派偵查隊及內勤人員支援琉球所相關安維勤務，因遊客大部分都以機車代步，不少人卻圖方便，沒戴安全帽就上路，因此造成違規情況及交通事故增多，造成更多警力負擔，為維護琉球鄉交通秩序、防制交通事故發生及酒後駕車等情事，將持續透過多元管道，宣導交通安全觀念，提升執法能量，期能有效降低事故發生，使民眾能安心旅遊，在此呼籲各位用路人遵守交通規則，一同守護你我行車安全，以維護用路人權益及安全。

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關鍵字：

屏東警察局長劉印宮小琉球交通

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