被質疑施壓檢調　蘇貞昌批「亂剪接」：台灣各方面都非常公開透明

▲蘇貞昌、陳耀祥。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／新北報導

民眾黨立委賴香伶日前就鏡電視「裴偉音檔」疑雲質詢行政院長蘇貞昌時，蘇回應「不必去查」，被質疑是施壓檢調單位。台北市長柯文哲昨與新北市長侯友宜同台時被問此事，笑稱，公開透明就掛掉了。對此，蘇貞昌今（ 2日）表示，這是亂剪接一通，股東之間的個人糾紛，不是政府來查；台灣是民主政治開放社會，各方面都非常公開透明。

蘇貞昌2日一早陪同民進黨新北市長候選人林佳龍到新莊出席「秉友會萬人登山活動」。蘇受訪時被問到對鏡電視案說不必查，被立委質疑是否公然指導檢調來辦案？他回應，這是亂剪接一通，他講的是股東間的糾紛，發言人（指裴偉）自己都否認發言，而且已採法律訴訟，這個是由法院、執法機關處理法律問題，當老百姓之間，或股東之間的個人糾紛，或者當事人怎麼講，不是政府來查。

媒體追問，柯文哲說公開透明就完蛋了，蘇貞昌說，台灣是民主政治開放社會，各方面都非常公開透明。

回顧賴香伶9月30日質詢蘇貞昌經過，賴香伶追問鏡電視疑雲，先問NCC主委陳耀祥到底總統蔡英文與蘇貞昌是否有向他施壓，陳耀祥回應，「蘇院長沒有給我施壓，我在此可以明確地回答委員，沒有施壓問題。裴先生他自己怎麼講那是他的事情，我也不了解，基本上我們要先知道資料真假問題；再者，如果有需要傳訊，我們都會配合檢調或國會機關。」

賴香伶再問蘇貞昌，「所以你們認為這段錄音還有相關人的資訊都是假的嗎？」蘇貞昌表示，錄音檔當事人已經說是被變造，而且已經採取法律行動，若以一個當事人自己否認的事情來質疑政府機關是不對的、不妥當。

賴香伶痛批，國人對此事沸沸揚揚在於整個NCC執法狀況，包括裁罰與是否受政黨介入，更質疑「小英總統是否有談過任何NCC跟鏡電視審照時間拖太久？」蘇貞昌答詢「沒有」。賴香伶再追問，所以整起事件都是裴偉這些人假意剪接、故意講話錄音給人家聽，詆毀你們嗎？

對此，蘇貞昌回應，「第三人在外面要講什麼話，這不是總統院長能夠去控制也不必去查，那他本人又對被爆出來的錄音帶提出質疑並且行使法律權利，可見那個錄音代的真實與否，是不是被變造等，連當事人間都已經有爭執，那把一個有爭執的東西來質疑院長與總統是不對的。」