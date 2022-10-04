台東環保局結合農會提倡農廢轉為好資源　減少焚燒污染免受罰

▲環保局結合農會廣宣將農廢轉為好資源。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣環保局為改善農業廢棄物露天燃燒行為，除加強稽查外，亦結合農會辦理多場農業廢棄物焚燒改善及資源再利用宣導說明會，呼籲農友們將農業廢棄物資源再利用，不要隨意焚燒，避免因違反空氣污染防制法遭罰款1200元至10萬元。

台東縣政府表示，台東推動友善環境耕作的永續農業，也兼顧農業廢棄物資源循環再利用的永續環境，其中農作產生的廢棄物，除如非分解性的塑膠資材(如膜、繩、網等類)應交由合法清除處理機構外，可分解的植物性廢棄物(如稻稈、落果、修剪後樹枝等)則可轉化為再利用的資源，例如破碎後掩埋腐化增加土壤有機質、提升地力，稻稈覆蓋鋪設田間抑制雜草或覆蓋鋪設裸露地抑制揚塵，稻稈、廢樹枝加工為生質能燃料或農作資材(如培育菇類)，有效改善燃燒空氣污染情形，達到廢棄物減量及循環經濟的效果。

環保局指出，已結合農會舉辦多場農業廢棄物露天然燒改善及資源再利用的宣導，聘請農業專家、環境學者向農友們說明焚燒農業廢棄物對空氣品質、人體健康與公共安全的危害，宣導空氣污染相關法規及農業廢棄物資源再利用方式，也獲得許多農友們翻轉觀念，響應配合，以近幾年稻作收割後稻稈燃燒陳情案為例，案件數從107年的44件降至110年的2件，111年至9月底止0件，逐年減少，顯見發揮改善的效果。