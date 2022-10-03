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台東「淨灘留戀」活動　清出148公斤廢棄物

▲台東縣「就愛陸連 淨灘留戀」淨灘活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣「就愛陸連 淨灘留戀」淨灘活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環保局結合東河鄉公所於2日在東河鄉金樽陸連島，共同舉辦「就愛陸連 淨灘留戀」淨灘活動，包括鄉公所、鄉內各機關、社區與前來台東的遊客計214人前來參與，共清理出海灘廢棄物148公斤，藉由實際行動，讓台東的海岸環境更美麗。

東河鄉長葉啟伸則指出，近期金樽陸連島海灘吸引不少遊客前來，除了有秘境《貓洞》外，縣府每年也在此舉辦國際衝浪賽，因此守護海岸環境是最重要的任務。很高興此次與環保局合辦淨灘活動，透過淨灘提升大家重視環境的維護，減少垃圾的亂丟，東河鄉歡迎每一位來到陸連島的朋友們，希望大家都能留下美好回憶，未來也將持續與環保局合作維護東河沿岸，攜手守護海岸環境。

▲台東縣「就愛陸連 淨灘留戀」淨灘活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

參與淨灘的台東縣戶外教育與海洋教育中心殷先生表示，高興能參加這麼有意義的活動，幸運抽中580枚金幣更是開心，海岸沙灘環境需要靠你我共同維護，歡迎大家一起共襄盛舉。另一位大獎得主姜小姐表示，抽中金幣可以兌換東西外，還可以捲起袖子維護海岸環境，真的很棒。

環保局表示，此次淨灘活動成果，一般廢棄物為122公斤、資源回收廢棄物為26公斤，總數量148公斤，希望透過實際行動，喚醒民眾及遊客對於海灘保護的觀念，在生活中減少廢棄物的產生、在海灘遊憩時隨手帶走垃圾、只留下珍貴回憶，我們一起來守護艷麗的台東藍及最美的東海岸。

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