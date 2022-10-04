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2022首屆「台東光祭」12件作品　10／6試燈搶先預覽

▲台東光祭，6日試燈搶先預覽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東光祭，6日試燈搶先預覽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府推陳出新，引進近年快速發展的聲光科技藝術與當代裝置藝術作品，於10月15日起至11月13日登場，為期30天，在有著百年歷史的台東重要觀光風景區知本溫泉推出首屆「台東光祭」，隆重邀請到12組來自法國、澳洲及台灣的頂尖藝術家、團隊，12件大型裝置藝術作品，也將於10月6日裝設完成，進行試燈，並搶先預覽作品的最後「定裝」，「台東光祭」將是今秋全台最特殊又最受矚目的藝術活動之一。

▲台東光祭，6日試燈搶先預覽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

縣長饒慶鈴表示，新冠疫情2年多來，台灣堅定防疫有成，民眾卻也累積不少煩悶、疲憊的情緒， 縣府團隊打造「台東光祭」品牌節慶，期待以藝術作品的光，點亮台東知本，也點亮人們心中對未來的希望。此為東部第一次舉辦聲光藝術節，更是難得的國際藝術節，隆重邀請到12組來自法國、澳洲及台灣的頂尖藝術家或團隊共襄盛舉，以極具未來感的光影、聲音裝置藝術展覽，和台東自然山水進行對話，為民眾帶來嶄新的溫泉旅遊及藝術體驗，更讓大家看到一個全然不同的知本新風貌，為人們帶來溫暖與療癒的力量。

第一屆「台東光祭」以「集結能量」為信念，在後疫情時代開展，就是希望藉由藝術作品團結人心，並為知本注入「營養素」；再藉由與溫泉業者的串連，讓遊客從「台東光祭」與知本溫泉，為自己的身心都補充滿滿能量與活力、煥然一新。

文化處長顏志光指出，此次「台東光祭」邀請到不少國際頂尖藝術家或團隊呈現幽默與力量，其中，法國藝術團隊Groupe Laps將親臨現場，Groupe Laps將其相當受歡迎的作品《Keyframes》(關鍵影格)帶到「台東光祭」，其特色就是以定格般的人型骨架燈管裝置，在結合音樂的燈光程式設計下，呈現如同逐格動畫一樣的動感畫面，作品故事性與幽默感十足，傳達超越語言的趣味與溫暖。

文化處進一步說明，第一組受邀於荷蘭阿姆斯特丹燈節的台灣團隊「有用主張」，在這次活動也為知本溫泉區場域量身打造全新創作《金勵湯》。以泉水為靈感，將片片飛染的金光點綴在叢葉林間，延著月光灑落草地照亮霧氣，希冀提供觀眾「精力湯」般的正能量，創造充滿暖意的光境與氛圍。

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