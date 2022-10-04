防疫預算比去年增數倍？　蘇貞昌：國民黨有參與審查別扭曲

記者陶本和／台北報導

針對國民黨陣營指控，政府編列明年度防疫公務預算達845億元，比去年編列的187億增加數倍一事，行政院長蘇貞昌4日上午受訪時表示，國民黨自己有參與審查預算，應該清清楚楚，不要指鹿為馬還要扭曲。

▲行政院長蘇貞昌進行 112年度中央政府總預算案報告備詢，會前接受媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）



蘇貞昌表示，疫情雖然進入尾聲，但還沒過去，防疫還是戰戰兢兢，疫苗、藥物、防疫人員津貼都要編列，去年有特別預算，所以今年的900多億編在特別預算中；由於明年沒有特別預算，所以845億編在年度預算裡，「藍營自己審查預算，應該清清楚楚，不要指鹿為馬，還要扭曲」。

行政院發言人羅秉成昨晚已也已表示，近三年來，防疫經費主要來源編列在8400億「特別預算」中，今年的防疫預算經費總共943億元（包括編列及流用之「特別預算」756億元加上一般「公務預算」187億元），而此「特別預算」的防疫經費年底即將用盡，明年度已無特別預算經費可供編列。

因此，羅秉成指出，將防疫支出所需經費全部回歸編列於一般「公務預算」，此與今年編在一般「公務預算」之187億元相比，雖然形式似有倍增，但實質上明年編列之防疫預算不僅無倍增之事，反而減少近百億元，亦即今年943億元比明年編列之845億元尚多出98億元左右。