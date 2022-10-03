蘇貞昌稱不查人民言論思想　蔣辦批「職業說謊家」：不愧連神明都敢騙

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

外界質疑《鏡電視》執照申設有政治力介入，國民黨台北市長參選人蔣萬安點名行政院長蘇貞昌護航《鏡電視》，使蘇貞昌回應，不會像戒嚴年代去查人民言論思想。面對蘇貞昌否認干預《鏡電視》，蔣萬安競選辦公室3日傍晚表示，民進黨6年箝制言論的劣跡斑斑，蘇貞昌卻若無其事，真的是「職業說謊家」。

針對蘇貞昌3日否認施壓NCC、干預《鏡電視》，並說不會像戒嚴時期審查人民思想，蔣萬安競選辦公室痛批，難道《數位中介服務法》不是箝制言論？難道台大教授蘇宏達、醫生蘇偉碩沒有被民進黨查水表？

蔣辦舉例，TVBS正在被「看不見的黑手」暗謀移頻、中天直接被關台，行政院小編可以上班做圖卡給側翼粉專使用，對人民卻恫嚇假消息罰300萬元；過去媒體人周玉蔻多次洩漏疫情真假資訊都沒事，這次烏龍爆料引來輿論反撲，節目立即被移到152台，NCC也拿周玉蔻去年案子象徵性裁罰40萬來平息眾怒，可見對民進黨對周玉蔻、媒體、NCC都是「收放自如」，這不就是操控言論？

蔣辦指出，《數位中介服務法》是民進黨企圖審查思想的鐵證，雖然目前暫時被擋下，但總統蔡英文稱「歸零思考，加強溝通」，代表惡法隨時會捲土重來；民進黨至今不承認前新竹市長林智堅抄襲，也不認為新竹棒球場有重大瑕疵，甚至還抹黑台大、慈濟，如果《中介法》有通過，難保政府不會要求FB、PTT、Dcard、Line、IG 把相關爆料都下架，社會還有真相可言嗎？

蔣辦分析，在蔡英文第一次任期時，2016年因「謠言罪」被查處移送只有6件，到了2020年高達167件，暴增28倍，但其中77%卻又被司法院裁定不罰，可見政府動不動就移送沒有觸法的老百姓，堪稱寒蟬效應。

蔣辦質疑，如果蘇貞昌覺得《鏡電視》會議的錄音內容不實，為何不立刻向裴偉提告？不提告就是心虛；民進黨政府過去6年多箝制言論的劣跡班班，蘇貞昌還若無其事，不愧是連神明都敢騙的人，真的是「職業說謊家」。