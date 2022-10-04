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ET專訪／2024 「勇於承擔」？侯友宜不鬆口：把握當下好好做事

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

◎採訪：崔至雲、蘇晏男
◎攝影：林敬旻、許靖騏

文／蘇晏男

新北市長侯友宜是國民黨內最被看好參戰2024總統的人選之一，但這也變成連任之路上頻被民進黨籍對手林佳龍抨擊的重點。侯友宜接受專訪時，直言自己面對任何挑戰都會「勇於承擔，樂於接受，全力以赴」，但是否包括參選總統，他則極力澄清，跟那些沒有關係，「把握當下，好好做事」。

侯友宜接受《東森新媒體ETtoday》專訪時表示，當初他去當刑警，就是為了除暴安良，這次出來選舉，就是不願看到對立跟衝突，所以他選上後就好好做事，把市政做好，兌現對選民的承諾。他強調，人生沒有所謂職業不一樣，價值就不一樣，這就是為什麼他很重視里長，「市長當作里長做，真的有辦法嗎？我真的佩服自己，現在當里長真的不簡單」，所以做什麼職位沒那麼重要，重要的是你離開後，你在這個職位上對的起你自己。

記者詢問，現在台灣有當過警察的市長，未來會有當過警察的總統嗎？侯友宜說，好好做事吧，人只要努力做事，為國家人民奉獻，不管在哪個職位，都可以受到人家尊敬，好好做事比較重要。

記者再追問，希望未來可以在總統位子上好好做事嗎？侯友宜回應，「我希望我把握當下，把這個角色做好」，市民有覺得做不好的地方，就要跟他說，他聽進去後，就會趕緊去做，不可以沒看到就自認很好，而這最重要的就是現在，過程中有做不好的，趕快把它做好。

面對有關2024選總統的問題，侯友宜答案始終一致。記者遂詢問如何形容自己這4年新北市長的工作？侯友宜表示，「勇於承擔、樂於接受、全力以赴。」外面任何大小事來了，他都願意承擔，用熱忱去接受挑戰，並全力以赴好好做，最後結果怎麼樣，「我們盡全力就好」，市民眼睛都雪亮的。

侯友宜說，人生沒有完美的，市政也沒有完美的，有時候回頭過來，不要把自己膨脹得太高，所以每天反躬自省很重要。當有一個建設人家說好的時候，請記得還有很多做不好的，要趕快去把它做好；當人家說你做不好的，請記得，還有很多做好的，鼓勵你自己，免驚。

對於「勇於承擔」，侯友宜進一步解釋， 譬如要改變塭仔圳或五股垃圾山，雖然他知道不盡然每個人都接受拆掉違章建築、色情行業等，但這些人的想法，都不是他的考量，「做就對了，好好做事就對了」。

話題再轉回2024總統大選，他是否也會勇於承擔？侯友宜表示，「把握當下，好好做事。｣他講的是五股垃圾山變夏綠地，講的是當年當刑警時，案件一發生，他無懼地承擔、挑戰，「我們就認真做，做好就好，跟那些沒有關，我們把握當下，好好做事」。

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